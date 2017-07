Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Jetzt schauspielert er sogar

Musiker Ed Sheeran hat in der neusten Folge der Fantasy-Saga "Game of Thrones" einen musikalischen Gastauftritt hingelegt. In der am Sonntag in den USA ausgestrahlten Episode spielte der 26-jährige Brite einen namenlosen Soldaten, der am Lagerfeuer ein Lied anstimmt.

Die zufällig vorbei reitende Arya Stark, gespielt von Maisie Williams, stellt fest: "Das ist ein schönes Lied. Das habe ich noch nie zuvor gehört", worauf Sheerans Charakter entgegnet: "Es ist ein Neues." Der rothaarige Popstar ("Castle On The Hill", "Galway Girl") postete während der Ausstrahlung Bilder von den Dreharbeiten auf Instagram. Er selbst finde, die Szene sei "anständig" geworden. "Ich mag sie", sagte er vor einigen Wochen "Entertainment Tonight". Die siebente Staffel der Serie läuft in deutscher Übersetzung jeden Montag um 20.15 Uhr auf dem Bezahlsender Sky Atlantic HD sowie beim Streamingdienst Sky Ticket.

Die Geheimwaffe von Prinz William und Kate

Der britische Prinz William (35) und seine Frau Herzogin Kate (35) sind gerade zu Besuch in Polen - mit Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2): Die beiden Kinder sind die Geheimwaffen der Queen. Als George vor drei Jahren mit seinen Eltern nach Australien und Neuseeland reiste, wich die wachsende Monarchiemüdigkeit auf dem fünften Kontinent einem Hype um den niedlichen Prinzen. George gilt seitdem als "Republikanerschreck".



© imago/i Images

Nun erhofft sich die britische Regierung einen ähnlichen Effekt bei den Verbündeten in Polen und Deutschland. Dort hat das Ansehen Großbritanniens wegen der Brexit-Querelen gelitten. Der Besuch findet auf ausdrücklichen Wunsch des britischen Außenministeriums statt. "Die Tiefe unserer Freundschaft" werde sich trotz Brexits nicht verändern, pries William bereits im vergangenen Jahr die deutsch-britischen Beziehungen bei einem Besuch in Düsseldorf.



© imago/i Images

Erste Station der Reise ist Warschau. Mehr als 800.000 Polen leben im Vereinigten Königreich. Kurz nach dem Brexit-Votum war es zu hässlichen Vorfällen gekommen. Ein 40-jähriger Mann aus Polen starb in einer Kleinstadt nahe London, nachdem er von Jugendlichen angegriffen wurde. Ein polnischer Kulturverein in der britischen Hauptstadt wurde mit ausländerfeindlichen Graffiti beschmiert. Landesweit wurden ein Anstieg rassistischer Vorfälle registriert, deren Ziel immer wieder Polen waren. Das sollen die Royals nun mit bedeutungsvollen Gesten und schönen Bildern wieder ins Lot bringen. Es ist erst die zweite offizielle Auslandsreise der Familie, zuletzt war sie vergangenen Herbst gemeinsam zu Besuch in Kanada. George und Charlotte entzückten mit Fotos von einer Kinderparty im Garten der Gouverneursresidenz in der Provinzhauptstadt Victoria: George fasziniert von Seifenblasen, Charlotte begeistert von Luftballons. Williams Versuche, bei einer Rede

© imago/i Images

Aaron Carter macht Bruder Nick Vorwürfe

Ex-Teeniestar Aaron Carter kritisiert nach seiner kurzzeitigen Festnahme wegen eines Drogenvergehens die Polizei. In einer Mitteilung seines Managements vom Montag heißt es: "Er glaubt, dass er wegen seiner 'Prominenz' gezielt angegangen wurde und berät sich mit einem Anwalt". Die Polizisten seien aggressiv gewesen und hätten ihm verwehrt, einen Anwalt zu kontaktieren.

Der jüngere Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (37) war am Samstagabend in einer Autowerkstatt bei Atlanta wegen Verdachts auf Fahruntüchtigkeit am Steuer festgenommen worden. "Aaron hat eine medizinische Erlaubnis, Hanf als Arzneimittel zu konsumieren, weil er seit langem unter Angstzuständen leidet", heißt es in dem Statement.

Der 29-Jährige macht auch seinem Bruder Vorwürfe, der ihm zuvor per Twitter seine Hilfe angeboten hatte. "Wenn sich mein eigenes Blut (Nick) wirklich um meine Gesundheit sorgt, warum ruft er mich nicht direkt an, sondern wählt dafür ein öffentliches Forum?" Das sei "nicht cool". Carter feierte Ende der 90er-Jahre mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge und versucht sich immer wieder an einem Comeback. Derzeit ist er in den USA auf Tour, um für seine Single "Sooner or Later" zu werben.

Geheimnis um den neuen "Doctor Who" gelüftet

Nach wochenlangen Spekulationen ist das Geheimnis um den neuen "Doctor Who" gelüftet: Als erste Frau in der über 50-jährigen Geschichte der Sci-Fi-Serie wird die britische Schauspielerin Jodie Whittaker ("Broadchurch") die Rolle des Zeitreisenden übernehmen. Das teilte die BBC am Sonntagabend in einer viel beachteten Ankündigung im Anschluss an die Übertragung des Tennis-Finals in Wimbledon mit.

© imago/i Images Jodie Whittaker

Mit Whittaker wird der Serienheld nicht nur weiblich, sondern auch wesentlich jünger: Die 35-Jährige folgt dem 59-jährigen Peter Capaldi nach, der im Jänner nach vier Jahren seinen Rückzug bekannt gab. Auch, wenn die Wahl für loyale Fans ungewohnt sein mag, den Segen ihres Vorgängers hat Whittaker: "Sie hat das große Herz, das man braucht, um diese sehr spezielle Figur zu spielen", sagte Capaldi. "Sie wird ein großartiger Doktor."



Die Britin ist die nunmehr 13. Person, die die Titelrolle der seit 1963 laufenden, beliebten Serie spielt; auch ihr Co-Star aus "Broadchurch", David Tennant, hatte die Rolle bereits inne. In der britischen Krimireihe brillierte Whittaker als Mutter eines ermordeten Buben. "Ich will den Fans sagen, dass sie keine Angst vor meinem Geschlecht haben sollen", sagte die 35-Jährige laut BBC-Mitteilung. "Das ist eine wirklich aufregende Zeit und 'Doctor Who' steht für alles, was an Veränderungen so aufregend ist."



So geht es Costa Cordalis

Schlagersänger Costa Cordalis (73) erholt sich langsam von seinem Sturz im Badezimmer. "Er hat sich den Knöchel zweimal gebrochen, musste sofort operiert werden. Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", sagte Cordalis' Sohn Lucas der Internetplattform "t-online.de".



© imago/Future Image

Der Sturz war in Cordalis' Haus auf Mallorca passiert. Für die Operation flog der Entertainer nach Hamburg. "Ich hoffe, dass ihm das eine Lehre gewesen ist", sagte Sohn Lucas demnach weiter.