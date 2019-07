Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Anna Netrebko zeigt auf Instagram nicht ihr "wahres Leben"

Operndiva Anna Netrebko beherrscht nicht nur die Bühne, sondern auch das Internet: Unter den großen Opernstars ist kaum jemand so aktiv im Onlinedienst Instagram wie die russisch-österreichische Sopranistin. Dort zeige sie aber nie ihr "wahres Leben, meine Ansichten, meine Sorgen", sagte die 47-Jährige der AFP.

Zu entdecken gebe es in ihrem Instagram-Kanal lediglich Fotos dessen, "was ich um mich herum sehe", sagte Netrebko, die neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat und in Wien lebt. Nutzer, die Netrebko auf Instagram folgen, finden dort etwa Bilder der Sängerin mit ihrer Familie und von ihrer eindrucksvollen Garderobe. Aber auch ihre Lieblingsrezepte teilt Netrebko, die sich oft als kühle Diva inszeniert, mit der Online-Gemeinschaft.



Johnson zieht mit seiner Freundin in die Downing Street ein

Der neue britische Premierminister Boris Johnson zieht am heutigen Montag offiziell in den Amtssitz in der Londoner Downing Street ein. Johnson werde von seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds (31) begleitet, teilte eine Sprecherin des Premiers mit. Bei seinem Amtsantritt am Mittwoch war Johnson der erste Premier seit fast einem halben Jahrhundert gewesen, der den Amtssitz ohne Partner betrat.

Die britischen Regierungschefs wohnen traditionell an ihrem Amtssitz, dem Haus mit der Nummer 10 in der Downing Street im Londoner Regierungsviertel. Nach seiner Ernennung durch Queen Elizabeth II. trat Johnson am vergangenen Mittwoch durch die berühmte schwarze Tür, doch seine Partnerin Symonds blieb draußen. Dies führte umgehend zu Spekulationen über den Status der "First Girlfriend", denen eine Sprecherin Johnsons am Montag entgegentrat. "Der Premierminister zieht heute offiziell ein, und ja, seine Partnerin wird auch dort leben", sagte sie.

© Tolga AKMEN / AFP Carrie Symonds (3.v.li.) begutachtet ihren Partner Boris Johnson

Johnson hat vier gemeinsame Kinder mit einer anderen Frau, Maria Wheeler. Im vergangenen September hatten Johnson und Wheeler ihre Trennung bekanntgegeben und ihre Scheidung nach 25 Ehejahren angekündigt. Medien konnten bisher nicht in Erfahrung bringen, ob die Scheidung bereits vollzogen wurde.

Auch die Beziehung Johnsons zu Symonds, einer ehemaligen Pressechefin der regierenden Konservativen, dürfte nicht immer harmonisch sein. Inmitten von Johnsons Kampf um den Tory-Vorsitz wurde die Polizei im Juni zur Wohnung des Paars im Süden Londons gerufen, weil die beiden einen heftigen nächtlichen Streit hatten. Nachbarn riefen die Polizei, doch hatte der Streit keine weiteren Folgen. Allerdings soll das Paar seitdem nicht mehr unter der Adresse anzutreffen sein.

Schauspieler Armie Hammer löste mit Fuß-Video Verwunderung aus

Ein nur wenige Sekunden langes Video des Schauspielers Armie Hammer (32, "Hotel Mumbai", "Call Me By Your Name") hat Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst. Der US-Amerikaner postete einen Clip, in dem sein zweijähriger Sohn Ford am Fuß seines Vaters nuckelt. "Das ging ganze sieben Minuten so", schrieb Hammer auf Instagram Stories und nutzte dabei den Hashtag "Fußfetischist".

Viele Nutzer im Netzer nannten das Video "seltsam" und "ekelig". Hammers Ehefrau Elizabeth Chambers, die den Clip aufgenommen hatte, verteidigte den zweifachen Vater am Sonntag (Ortszeit): Die Aktion habe keine sieben Minuten, sondern nur wenige Sekunden gedauert.

Man mache sich in der Familie einen Spaß daraus, dass das Kind gerne mit Füßen spiele. "Das Video auf Instagram zu teilen war definitiv nicht der beste Schritt von Armie. Aber ich versichere, dass die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder für uns an erster Stelle stehen."

Charlotte Roche: Periode darf kein Tabu sein

Autorin Charlotte Roche (41) wünscht sich einen unverkrampften Umgang mit der weiblichen Periode. Sie glaube, dass die Jugendlichen von heute schon nicht mehr mit vorgehaltener Hand flüsterten, "wenn sie die Tage bekommen in der Schule und verzweifelt versuchen, ein Tampon zu leihen", sagte Roche in Berlin. Die Periode müsse sein wie Naseputzen - "was ganz normal Menschliches".

"Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Zusammenhalt zwischen den Frauen, die für feministische Themen kämpfen. Ein Punkt ist die Enttabuisierung der Periode", sagte Roche. Auch in sozialen Medien setzten sich Frauen dafür ein. Da tue sich gerade sehr viel.

Roche ("Feuchtgebiete", "Mädchen für alles") hatte eine Petition an den Deutschen Bundestag unterstützt. Darin wird kritisiert, dass für Tampons, Binden und Menstruationstassen der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gilt - und nicht der ermäßigte von sieben Prozent, der für wichtige Güter des täglichen Bedarfs vorgesehen ist.

In rund vier Wochen hatte die Online-Petition rund 81.000 Unterschriften bekommen. Der Petitionsausschuss soll voraussichtlich im Oktober über das Anliegen sprechen. "Periode ist kein Luxus", hatte Roche im Mai bei Instagram gepostet. Die Moderatorin und Autorin lebt in Köln. Derzeit spricht sie im Podcast "Paardiologie" mit ihrem Mann auch wöchentlich über die gemeinsame Beziehung.