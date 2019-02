Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Bert Wollersheim ist pleite

Der frühere Rotlicht-König musste beim Amtsgericht Krefeld Privatinsolvenz anmelden. RTL gegenüber bestätigt er seine finanzielle Notlage und sagt dazu: "Arm und alt sein ist kacke. Ich hab aber nicht vor arm zu bleiben."

» Arm und alt sein ist kacke «

© imago/Revierfoto

Schon seit Juni 2016 konnte Bert Wollersheim laut dpa seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Zwar hatte er sich in den letzten zweieinhalb Jahren bemüht, neue Einkommensquellen zu erschließen, um sich mit seinen Gläubigern außergerichtlich zu verständigen und somit ein Insolvenzverfahren zu vermeiden, aber das hatte nicht geklappt.

Auch seine Einnahmen aus dem RTL-Format "Sommerhaus der Stars" wurden gepfändet. RTL gegenüber gibt sich Bert Wollersheim aber trotzdem optimistisch: "Pleite zu gehen ist keine Schande. Ich bin reich durch meine Lieben, also Ginger und meine Familie und Freunde und dankbar gesund zu sein."

Schwere Vorwürfe gegen Grönemeyer

© APA/dpa/Henning Kaiser

Zwei Pressefotografen haben Herbert Grönemeyer am Montag vor Gericht erneut beschuldigt, sie 2014 auf dem Flughafen Köln/Bonn attackiert zu haben. Die beiden Fotografen sind vor dem Landgericht Köln angeklagt, falsche Beschuldigungen gegen den Sänger erhoben zu haben. Beide bestritten dies zu Beginn des Strafprozesses und versicherten, ihre Vorwürfe seien zutreffend.

Auf den Kopf geschlagen und am Hals gepackt?

In dem Fall geht es um ein Zusammentreffen zwischen den beiden Promi-Fotografen und Grönemeyer, der von seinem Sohn und seiner Lebengefährtin begleitet wurde. Einer der beiden Angeklagten berichtete, Grönemeyer habe ihn auf den Kopf geschlagen, am Hals gepackt und zu Boden gedrückt, so dass bei ihm Schwellungen und Rötungen zurückgeblieben seien.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die beiden Fotografen, diese Vorwürfe erfunden zu haben. Grönemeyer wollte demnach zwar das Fotografieren und Filmen verhindern, er verletzte die Journalisten jedoch nicht.

Ermittlungen gegen Polizisten wegen Rapper 50 Cent

© APA/AFP/Angela Weiss

Weil er Kollegen gegen den Rapper 50 Cent aufgestachelt haben soll, hat die New Yorker Polizei interne Ermittlungen gegen einen Beamten eingeleitet. Das sagte ein Sprecher am Sonntag (Ortszeit) dem "Hollywood Reporter".

» Das Traurige ist, dass der Mann noch immer Dienstmarke und Waffe trägt «

Der Polizist soll im vergangenen Sommer zu seinen Kollegen gesagt haben, sie sollten den Rapper erschießen, falls sie ihn sähen. Der Musiker ("Get Rich Or Die Tryin'") wurde damals zu einer Boxveranstaltung erwartet, wie Medien berichteten.

» Ich nehme diese Drohung sehr ernst «

"Ich nehme diese Drohung sehr ernst", schrieb 50 Cent auf Instagram. "Das Traurige ist, dass der Mann noch immer Dienstmarke und Waffe trägt." Der Polizist ließ dem Online-Portal "TMZ.com" ausrichten, die Berichte seien falsch. Der Mann ist der "New York Daily News" zufolge seit 30 Jahren im Dienst. Er solle bis zum Abschluss der internen Untersuchungen im Einsatz bleiben.