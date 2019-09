An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Pink: Kompliment zum 40er

Motocross-Profi Carey Hart (44), Ehemann von US-Popsängerin Pink, hat seiner Frau zum 40. Geburtstag eine besondere Liebeserklärung gemacht. "Willkommen in den 40ern, Baby. Ich habe 18 Geburtstage mit dir gefeiert, und ich kann sagen, es ist unglaublich, mit dir erwachsen zu werden", schrieb er am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram.

"Ich bin so stolz auf die Frau, die du geworden bist, schöner als je zuvor", schrieb Hart weiter. "Du bist wahrhaftig wie Wein, der mit den Jahren immer besser wird. Ich liebe dich, Baby, und freue mich auf viele weitere Geburtstage mit dir." Dazu postete er ein Foto, auf dem er seine Frau umarmt.

Seit über zehn Jahren ist das Paar miteinander verheiratet, die beiden haben zwei Kinder: Sohn Jameson kam vor etwa zwei Jahren zur Welt, Tochter Willow wurde im Sommer acht.

Meghan feuerte Freundin in New York an

Herzogin Meghan hat die amerikanische Tennisspielerin Serena Williams im Finale der US Open am Samstag in New York angefeuert. Die Veranstalter des Tennisturniers posteten auf Twitter ein kurzes Video, das die Frau von Prinz Harry als Zuschauerin auf der Tribüne des Arthur Ashe Stadiums in der Box von Williams zeigte. Geholfen hat es nichts: Williams ging als Verliererin vom Platz.

Meghan ist eng mit Williams befreundet, die bei dem Spiel überraschend gegen die Kanadierin Bianca Andreescu verlor. Im Juli hatte sich die Herzogin auch das Damen-Finale mit Williams beim Tennisturnier in Wimbledon angeschaut.

Der Besuch in New York sei die erste Überseereise der ehemaligen US-Schauspielerin Meghan ("Suits") ohne ihr Söhnchen seit der Geburt von Archie im Mai, wie das US-Promiblatt "People.com" herausstellte. Prinz Harry sei mit dem Baby in Windsor geblieben.

Heidi feiert mit Tom

Fünf Wochen nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (30) hat Heidi Klum (46) ihren Mann zur New Yorker Modewoche mitgebracht. "Mit meiner Liebe" schrieb das Model am Samstag auf Instagram zu einem Foto des Paares bei einer Gala-Party des Modemagazins Harper"s Bazaar.

Klum erschien zu dem Event am Freitagabend im Plaza Hotel in einem hochgeschlitzten, knallorangen Kleid, der Tokio-Hotel-Gitarrist war ganz in Schwarz. Neben Models wie Gigi Hadid und Irina Shayk saß das Paar in der ersten Reihe bei der Show von US-Modedesigner Jeremy Scott, der in der Nacht zum Samstag seine poppig-bunte Kollektion für den Frühling und Sommer 2020 präsentierte. "Was für eine Show", begeisterte sich Klum auf Instagram und gratulierte Scott, dem Kreativdirektor des italienischen Labels Moschino.

Das Model aus Bergisch Gladbach und der Tokio-Hotel-Gitarrist hatten am 3. August auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ihre Hochzeit gefeiert. Klum trug dabei ein weißes, wallendes Brautkleid vom Modehaus Valentino.