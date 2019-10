An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Cathy Hummels' Marathon-Plan geplatzt

Moderatorin Cathy Hummels verpasst den New Yorker City-Marathon am 3. November. Der Grund: eine Verletzung. Nun will sie sich stattdessen auf einem Crosstrainer für Spendengelder abstrampeln, die sie eigentlich bei dem Marathon erlaufen wollte.

Auf Instagram schrieb die Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels: "Wie ihr immer schon mitverfolgen konntet, hatte ich wirklich fleißig trainiert, bis mir diese verdammte Sehnenansatzentzündung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat." Sie habe täglich 14 Kilometer absolviert, aber seit Juli Schmerzen beim Laufen und schnellen Walken verspürt. Damit die Entzündung nicht chronisch werde, habe ihr Arzt ihr vom Marathon abgeraten. Sponsoren, die nach Hummels Angaben bereits 100.000 Euro Kilometergeld zugesagt hatten, habe sie "angefleht", für das Geld stattdessen auf dem Crosstrainer aktiv werden zu dürfen - mit Erfolg.

Naddel sorgt für Ärger

Naddel sorgt für Ärger. Am Wochenende hätte sie eigentlich auf einem Jahrmarkt in Holte-Stukenbrock auftreten sollen. Der Deal: 500 Euro und eine Nacht im Hotel für zwei Songs, wie "bild.de" berichtet. Das war Naddel allerdings nicht genug.

© imago images/nicepix.world

"Sie schrieb mir eine SMS, in der stand, dass es ihr für so wenig Geld zu viel Aufwand wäre. Bei 1.500 Euro Gage wäre es was anderes gewesen", berichtet der Konzertveranstalter. Dazu Naddel: "Das war mir einfach zu wenig Kohle. Ich habe den Auftritt zugesagt, hatte aber dann das Gefühl, dass er schon Anteile von der eigentlichen Gage abgezogen hat. Das war mir am Ende alles zu unseriös. Ich hatte ein komisches Gefühl." Deswegen habe sie schließlich abgesagt. So viel ist sicher: Besagter Veranstalter wird wohl kein zweites Mal bei Naddel anfragen.

Ben Affleck sucht nach neuer Liebe

Ben Affleck hat zugegeben, wieder auf Partnersuche zu sein. Auf Instagram schrieb er am Sonntag: "Ha, ihr habt mich erwischt. Ich habe Dates." Damit spielte er auf Gerüchte an, er habe die Dating-App "Raya" verwendet. "Raya" funktioniert ähnlich wie "Tinder", ist jedoch nicht für jeden nutzbar und nicht kostenfrei, weshalb sie auch gern als "Promi-App" bezeichnet wird.

Der Hollywood-Star nutzte seinen medienwirksamen Instagram-Eintrag, um auf die Hilfsorganisation "Midnight Mission" hinzuweisen, die alkoholkranken Menschen hilft, ihre Sucht zu bekämpfen. Er schrieb: "Ich bin seit über einem Jahr im Genesungsprozess und Teil dieses Programms." Er habe gerade Geld gespendet für Menschen, die ihre Alkohol- oder Drogensucht loswerden wollen, aber nicht über die nötigen Hilfsmittel verfügen. Er lud die "Raya"-Macher ein, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Affleck hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen. 2018 erfolgte die Scheidung von Jennifer Garner. Die beiden hatten sich 2015 getrennt.

Daniela Katzenberger postet süßes Kinderfoto

Daniela Katzenberger postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie als kleines Mädchen zu sehen ist. In der Hand ein Korb, der offenbar als Blumenkorb diente, handelte es sich bei dem Event, auf dem das Foto geknipst wurde, doch um die Hochzeit ihrer Mutter.

Einen Seitenhieb konnte sich Katzenberger da nicht verkneifen: "Weiß jetzt gerade nicht, die wievielte Hochzeit das meiner Mutter war, aber irgendeine zwischen 1 und 5." Mama Iris Klein antwortete darauf mit einem Augenzwinkern: "Mit vier und fünf bin ich immer noch verheiratet." Ihrem derzeitigen Ehemann Peter gab sie nämlich gleich zwei Mal das Ja-Wort.

334.000 Dollar für Kurt Cobains Strickjacke

© APA/AFP/Johannes Eisele

334.000 Dollar (301.000 Euro) für eine alte, schmutzige Strickjacke? Wenn sie einst Kurt Cobain gehört hat, dann ja! Der Grunge-Musiker hatte das legendäre Kleidungsstück bei der Aufnahme des "MTV Unplugged"-Albums im November 1993 getragen. Die Jacke, die mehrere Flecken und ein Zigaretten-Brandloch hat, soll danach nie gewaschen worden sein. Letzten Samstag wurde sie in New York versteigert.

© APA/AFP/Johannes Eisele

Der bisherige Besitzer Garrett Kletjian hatte die Jacke 2015 ersteigert und 137.500 Dollar dafür gezahlt. Der Chef von Julien's Auctions, Darren Julien, sagte vor der Versteigerung, die Jacke sei das wichtigste Kleidungsstück, das Cobain jemals getragen habe, und damit so etwas wie der "Heilige Gral" seiner Garderobe.