Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Ivana Trump klopft Schnitzel in Wien

Ivana Trump hat am Montagnachmittag bei einer PR-Aktion für das Grand Ferdinand Hotel in der Wiener Innenstadt kameragerecht Schnitzel geklopft.

© APA/HANS PUNZ

Zu dem geplanten Statement der Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump kam es aber nicht. "Sie ist müde und möchte sich ausruhen", ließ eine Sprecherin des Hotels wissen.

Arnie freut sich für jüngsten Sohn Joseph

Schauspieler Arnold Schwarzenegger zeigt seinen Stolz auf seinen jüngsten Sohn Joseph Baena (21), der nun einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre hat. Auf Instagram postete "Arnie" ein Foto, auf dem er seinem Sohn die Hand drückt, der typische Uniabschluss-Kleidung trägt. Dazu schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch, Joseph! Vier Jahre harte Arbeit im Business-Studium an der Pepperdine University und heute ist dein großer Tag! Du hast dir alle Feierlichkeiten verdient und ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich!"

Auch Joseph postete ein Instagram-Foto von sich zum Uni-Abschluss und schrieb dazu: "Eine der besten Zeiten in meinem Leben." Er sei dankbar und glaube, dies sei der Beginn eines neuen Weges. Die Pepperdine University ist eine private Universität in Malibu.

Joseph ist der jüngste Sohn von Arnold Schwarzenegger und stammt aus einer Affäre des "Terminator"-Schauspielers mit Mildred Baena. Sie war die Haushälterin von Arnie und seiner damaligen Frau Maria Shriver. Das Ex-Paar hat vier gemeinsame Kinder.

Sophia Thomalla: Aus Liebe in die Türkei

Das deutsche Model Sophia Thomalla (29) ist der Liebe wegen an den Bosporus gezogen. Ihr Freund, Fußballtorwart Loris Karius (25), ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen. "Loris kann wegen des Trainings und der Spiele kaum nach Deutschland kommen", sagte Thomalla der "Bild"-Zeitung. Da müsse sie als Spielerfrau Abstriche machen.

Die Türkei sei wunderschön, es gebe tolle Restaurants und nette Menschen. Ihr Aufenthaltsstatus sei zunächst für ein Jahr gültig. "Dann werden wir weitersehen. Es kommt darauf an, wie lange Loris hier spielt." Ab Sommer wolle sie auch Türkisch lernen: "Ich bin jetzt quasi Halbtürkin."

Ozzy Osbourne kommt nach Wien

Ozzy Osbourne kommt am 26. Februar 2020 in die Wiener Stadthalle. Der britische Rockmusiker hatte seine für 2019 geplante Tournee nach einem Sturz absagen müssen. Die Nachholtermine im kommenden Jahr wurden nun auch um zusätzliche Konzerte wie jenes in Wien erweitert. Als Special Guest ist Judas Priest geladen. Ozzy könne seine Rückkehr "kaum erwarten", hieß es in einer Aussendung.

© AFP PHOTO / OLI SCARFF

Natascha Ochsenknecht: Mutiges Geständnis

Natascha Ochsenknecht hat auf Instagram über ihre zerrüttete Gesundheit gesprochen. Dabei nimmt die 54-Jährige wie gewohnt kein Blatt vor den Mund und rechnet mit ihren Kritikern ab. Zum Schluss gibt es jedoch eine rührende Botschaft an ihre Fans.

Führerschein-Entzug für Tochter Cheyenne

Führerschein-Neuling Cheyenne Ochsenknecht (19) hat Ärger wegen Alkohols am Steuer. Die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht musste sich in Berlin vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie im September unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut hatte. Das bestätigte ihr Management. Laut Gericht ging es um fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs. Ihr sei die Fahrerlaubnis entzogen worden, sie könne diese nun in vier Monat neu beantragen.

© imago images / Photopress Müller

Cheyenne Ochsenknecht, die als Model arbeitet, zeigte Reue: Vor acht Monaten habe sie eine "riesengroße Dummheit" gemacht und denke seitdem jede Tag daran, schrieb sie bei Instagram. "Ich bin sehr froh, dass bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt wurde. Ich hatte drei Glas Sekt auf einem Geburtstag getrunken und nichts gegessen. So etwas passiert mir niemals wieder."

"Sexiest Man Alive" hat geheiratet

Idris Elba hat seine Partnerin Sabrina Dhowre in Marokko geheiratet. Die beiden hatten sich bei Dreharbeiten zu dem Film "The Mountain Between Us" im Jahr 2017 kennengelernt.





Harrys Überraschungsbesuch bei Marathon

Während Fans des englischen Königshauses der Geburt von Prinz Harrys Kind entgegenfiebern, hat der britische Herzog den Teilnehmern des London Marathon einen Überraschungsbesuch abgestattet. Der Royal überreichte am Sonntag mehrere Medaillen an die Gewinner und traf sich mit freiwilligen Helfern.

© APA/AFP/Ben STANSALL

Der Besuch war der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge seit Längerem avisiert gewesen, aber es war nicht sicher, ob er wegen der anstehenden Geburt des ersten Kindes von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan stattfinden würde. Harry machte einen entspannten Eindruck und war wie gewohnt zum Scherzen aufgelegt, als er sich mit den Athleten ablichten ließ.

Davin Herbrüggen gewann "DSDS"

Der Altenpfleger Davin Herbrüggen aus Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) hat die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" gewonnen. Der 20-Jährige setzte sich am Samstagabend im Kölner "DSDS"-Studio gegen drei weitere Finalisten der 16. Staffel durch.

© imago images / Revierfoto

Mit jeweils zwei Liedern - einem Coversong und einem eigenen Titel - traten Davin und seine Konkurrenten Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Joana Kesenci (17) und Nick Ferretti (29) in der Live-Show an. Die Jury um Musiker Dieter Bohlen gab ihr Urteil ab, über den Gewinner entschied das Zuschauer-Voting. "Leute, ich liebe euch!", rief der neue "Superstar" dem Publikum zu, bevor er noch einmal seinen Song "The River" präsentierte. Vor dem Finaltitel war er mit dem Bryan-Adams-Hit "(Everything I Do) I Do It For You" aufgetreten.

© imago images / Revierfoto

Davin, bei "DSDS" auch das "Stimmwunder" genannt, stehe wie kein anderer für das, was die Show ausmache, sagte Moderator Oliver Geissen schon während der Sendung. Der Altenpfleger habe irgendwann gemerkt, dass er eine gute Stimme habe und sich auf der großen Bühne wohlfühle - "und zack, steht er im Finale".

© imago images / Revierfoto

Die jüngste Staffel war im Jänner gestartet, nach zwölf Castingsendungen, fünf Recall-Folgen und drei Live-Shows stieg das Finale. Dass die vier eigens für die letzte Runde komponierten Lieder durchweg englischsprachig waren, machte Bohlen, der früher selbst die Siegertitel schrieb, allerdings skeptisch - in den Charts dominierten immerhin deutsche Titel. Im vergangen Jahr war die 16-jährige Marie Wegener jüngste Gewinnerin aller Staffeln geworden. Den Aufruf zur nächsten "DSDS"-Ausgabe hat RTL bereits gestartet, an der Besetzung der Jury soll sich nichts ändern. Auf den neuen "Superstar" Davin warten 100.000 Euro und ein Plattenvertrag.

Niederländer feiern Willem-Alexander

Mit Volksfesten, Flohmärkten und viel Musik haben die Niederländer am Samstag den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander gefeiert. Zu Ehren des populären Monarchen, der 52 Jahre alt wurde, waren Land und Leute in Orange geschmückt, der Farbe des Königshauses. Schauplatz des offiziellen "Koningsdag"-Umzugs war in diesem Jahr die historische Altstadt von Amersfoort in der Provinz Utrecht.

© APA/AFP/ANP/Phil Nijhuis

Tausende Menschen säumten die Straßen, um Willem-Alexander und Königin Maxima (47) sowie ihre Töchter zu begrüßen, die Prinzessinnen Amalia (15), Alexia (13) und Ariane (12). Vor laufenden Kameras schüttelte der König immer wieder Menschen die Hände. "Amersfoort und die umliegende Region zeigen, wie alle verschiedenen Kulturen auf eine positive Art zusammenleben können", sagte der König Reportern des Fernsehsenders NOS. "Das ist ein großes Fest, ein richtig großes Wir-Gefühl."

Einer aktuellen Umfrage zufolge ist Willem-Alexander mittlerweile fast ebenso beliebt wie es seine Mutter einst war. Die damalige Königin Beatrix, die inzwischen 81 Jahre alt ist, hatte ihr Amt 2013 an den Sohn übergeben. Sieben von zehn Niederländern erklärten bei der repräsentativen Umfrage im Auftrag des Senders NOS, zufrieden zu sein mit der Amtsführung von Willem-Alexander. 68 Prozent der Befragten wollen, dass die konstitutionelle Monarchie in den Niederlanden unbedingt erhalten bleibt.

© APA/AFP/ANP/Koen van Weel

Viel Beifall gab es in Amersfoort für eine sportliche Einlage mehrerer Prinzessinnen und Prinzen aus der königlichen Familie, die vor dem Rathaus mit Kindern Basketball und Fußball spielten. Unter den Gästen waren Spielerinnen der niederländischen Nationalmannschaft im Frauenfußball. Sie hatten die Trophäe der Frauen-WM mitgebracht, die sie im Sommer in Frankreich zu gewinnen hoffen - den Pokal durften sie zur Feier des Königsgeburtstages ausleihen.

"Beverly Hills, 90210" mit Shannen Doherty

Sechs Stars der früheren TV-Kultserie "Beverly Hills, 90210" hatten bereits im Februar ihre Rückkehr angekündigt - nun macht auch Shannen Doherty (48) bei der geplanten Fortführung der Serie beim US-Sender Fox mit. "Ja, es ist offiziell", gab die Schauspielerin am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt. Die Frage sei nur, ob sie noch diese Outfits tragen werde, schrieb Doherty zu einem Foto, das die "90210"-Stars in den 90er Jahren in für die Zeit typischen Jeans und T-Shirts zeigt.

Neben Doherty in ihrer früheren Rolle als "Brenda Walsh" sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Die geplanten sechs Folgen sind allerdings keine Neuauflage der Hit-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien. Vielmehr sollen die Schauspieler überspitzte Versionen von sich selbst spielen, die knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aufeinandertreffen, wie es bei der Ankündigung im Februar hieß. Zu diesem Zeitpunkt fehlten Doherty und Luke Perry als einzige Hauptdarsteller der Original-Besetzung. Perry starb Anfang März im Alter von 52 Jahren nach einem Schlaganfall. In "Beverly Hills, 90210" spielten Doherty und Perry jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay.