Der Klatsch des Tages

Oliver Pocher: Erster Auftritt mit neuer Freundin

Oliver Pocher stellte seine neue Freundin vor: Bei einer Benefiz-Gala Samstagabend zeigte sich der deutsche TV-Moderator mit Amira Aly an seiner Seite. Die beiden haben sich schon vor längerer Zeit über Freunde kennengelernt und wohnen zusammen in Köln, wie die 26-jährige Österreicherin in München erzählte. Das Paar zeigte sich auf einer Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Amazon beendet Schweighöfer-Serie "You are wanted"

Der Streaminganbieter Amazon Prime Video zieht nach zwei Staffeln einen Schlussstrich unter die Thrillerserie "You are wanted" von und mit Matthias Schweighöfer (37). "Matthias Schweighöfer legt den Fokus zurzeit auf einige große Kinoprojekte, danach sprechen wir über neue Projekte", sagte ein Sprecher des US-amerikanischen Streaminganbieters am Montag auf Anfrage.

© imago/Future Image

Der Branchendienst "DWDL.de" hatte zuerst darüber berichtet.

Schweighöfer, der bei der Serie mit seiner Firma Pantaleon als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller in Erscheinung trat, werde weiter mit Amazon Prime Video kooperieren, hieß es. Gerade sei die in Berlin angesiedelte Serie "Beat" gestartet, sagte der Sprecher. Dabei handle es sich um eine Koproduktion der Firmen Hellinger/Doll, Pantaleon Films und Warner.

"You are wanted" startete mit der ersten Staffel im Frühjahr 2017, in diesem Jahr legte Amazon die zweite Staffel nach. Darin geht es um einen Berliner Hotelmanager, der eines Tages seiner Identität beraubt wird und gegen eine Riege von Netz-Gangstern zu kämpfen hat. Wie viele Menschen sich die Serie bisher anschauten, bleibt ein Geheimnis des Streamingdienstes, der keine Nutzer-Zahlen nennt.

Schauspielerin Juliette Greco verlässt RTL-Soap "Alles was zählt"

Nach elf Jahren und doppeltem Nachwuchs zieht sich Juliette Greco (37) aus der RTL-Soap "Alles was zählt" (AWZ) zurück. Ihre Rolle der Lena Öztürk übernehme Birte Glang (38), die am 26. November ihren ersten Drehtag habe, teilte der Kölner Privatsender am Montag mit.

© imago/Future Image

"Ich habe mich dazu entschieden, meiner Familie ein Geschenk zu machen: Zeit", sagte Greco laut Mitteilung. "Leider hat das beruflich eine Konsequenz, und zwar, dass ich AWZ schweren Herzens verlassen muss."



Mit ihrem Mann Salvatore Greco, einem Schweizer, der ebenfalls bei AWZ mitspielt, hat die gebürtige Bremerin jetzt zwei Kinder: Luana und den neugeborenen Felice. "Wenn ich sehe, was wir da für ein Klammeräffchen gezaubert haben, bin ich genau da richtig, wo ich gerade bin. Auch wenn mir der Abschied unfassbar schwer fällt."

Ihre Nachfolgerin hat bereits Soap-Erfahrung: Von 2009 bis 2011 spielte Glang eineinhalb Jahre in der RTL-Serie "Unter uns" mit.

Aerosmith-Gitarrist Joe Perry im Krankenhaus

Aerosmith-Gitarrist Joe Perry erholt sich US-Medienberichten zufolge im Krankenhaus von einem Schwächeanfall. Demnach war Perry am Samstagabend als Gaststar bei der Show von Musiker Billy Joel im Madison Square Garden dabei, als er sich schlecht fühlte.

Seine Sprecher veröffentlichten ein Statement, wonach der 68-Jährige "Kurzatmigkeit spürte und hinter der Bühne von Sanitätern behandelt wurde". Er habe Sauerstoff bekommen. Zudem hätten die Sanitäter einen Beatmungstubus benutzt, um seine Atemwege freizubekommen. Am Sonntag war Perry demnach im Krankenhaus "wach und ansprechbar".