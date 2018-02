Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Behati Prinsloo und Adam Levine wurden wieder Eltern

Der Popsänger Adam Levine und das Topmodel Behati Prinsloo sind erneut Eltern geworden. Das zweite Kind des Paares ist ebenfalls ein Mädchen und trägt den Namen Gio Grace, wie unter anderem das Magazin "People" unter Berufung auf einen Sprecher des amerikanischen Musikers berichtete. Das genaue Geburtsdatum und andere Details blieben zunächst unklar.

© www.pps.at Adam Levine und Behati Prinsloo

Der Frontmann der Rockband Maroon 5 und das aus Namibia stammende Victoria's-Secret-Model hatten 2014 geheiratet, sie sind bereits seit Juni 2012 ein Paar. Im September 2016 kam ihr erstes Baby mit dem Namen Dusty Rose Levine zur Welt. Levine wurde vor fünf Jahren vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" gekürt. In den USA ist er auch eine TV-Berühmtheit, weil er jahrelang in der Jury der Castingshow "The Voice" saß. Zudem machte er als Serienstar ("American Horror Story") und im Kino ("Can A Song Save Your Life?") Karriere.

Achselhaare & Co.: Ex-GNTM-Maja findet's immer noch cool!

"Auch Frauen können frauenfeindlich sein"

Frauenfeindliches Verhalten geht nach Ansicht der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert ("Elle") nicht allein von Männern aus. "Ich habe in meinem Leben genauso viele Anfeindungen von Frauen erfahren wie von Männern", sagte die 64-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Bei Frauen sind es die kleinen indirekten Dinge. Unterschwellige Angriffe, Gesten, Verhaltensweisen."

© APA/AFP/Stefanie Loos Isabelle Huppert auf der Berlinale

Sie selbst habe sich vor allem mit der Auswahl ihrer Rollen dagegen gestellt. So habe sie darauf geachtet, dass ihre Filme von Frauen-Perspektiven ausgingen oder diese einnähmen. "Ich habe Frauenrollen gespielt, die nicht hinter der männlichen Hauptrolle verschwinden." Die Debatte über die Diskriminierung von Frauen begrüßt die Französin: "Es war Zeit, sich damit zu beschäftigen." Huppert ist in ihrer jüngsten Rolle als Edelprostituierte in Benoit Jacquots Psychothriller "Eva" derzeit auf der Berlinale zu sehen.

Dänen erweisen Prinz Henrik letzte Ehrr

Trauernde Bürger in Dänemark können ihrem am vergangenen Dienstag gestorbenen Prinzen Henrik drei Tage lang die letzte Ehre erweisen. Am Samstag besuchten zunächst Königin Margrethe und ihre Söhne, Kronprinz Frederik und Prinz Joachim, die Schlosskirche von Christiansborg, wo Prinz Henrik im geschlossenen Sarg aufgebahrt ist.

© imago/PPE Prinz Henriks Sarg ist in der Schlosskirche aufgebahrt

Der Ehemann von Margrethe II. war am Dienstagabend mit 83 Jahren gestorben. Ab dem Nachmittag wurde die Kirche auch für Besucher geöffnet, die sich am Sarg von Prinz Henrik verabschieden wollen. Dies ist noch bis Montag möglich.

© imago/Dean Pictures Die Dänen nehmen Abschied

Die Beisetzung wird am Dienstag auf Wunsch des Prinzen im engen Familienkreis mit nur wenigen Gästen stattfinden.

Bryan Cranston fasziniert von den Frauen in Biergärten

"Breaking Bad"-Star Bryan Cranston wäre beinahe Polizist geworden. Die Polizeilaufbahn habe er wegen seines älteren Bruders einschlagen wollen, der mit 16 den "Police Explorers" beigetreten sei, einer Art Pfadfinder-Schnupperkurs für angehende Polizisten mit Training und Reisen, sagte der Schauspieler in einem Interview der "Potsdamer Neuesten Nachrichten". "Als mein Bruder mir aus Hawaii eine Postkarte mit einem nackten Mädchen schickte, wusste ich: Zu dem Verein will ich auch. Mein erster Trip mit den "Police Explorers" führte mich nach Deutschland, wo ich von den hübschen Frauen in den Biergärten so berauscht war, dass ich am Los Angeles Valley College ein Studium der Polizeiwissenschaft begann."

© www.PPS.at Bryan Cranston in Berlin

Während des Studiums habe er dann einen Theaterkurs belegt und dort "die Mädels in ihren Hotpants" als "hübscher und sexyer als alle Polizistinnen" empfunden und eine andere Laufbahn eingeschlagen, erzählte Cranston weiter. Der 61-jährige Schauspieler wurde als Drogenkoch mit der Fernsehserie "Breaking Bad" weltberühmt, in der er den krebskranken Chemielehrer Walter White spielte, der für seine Familie vorsorgen will und deshalb unter dem Decknamen Heisenberg Crystal Meth produziert. Bis dahin kannte man ihn vor allem aus der Serie "Malcolm mittendrin" und aus Nebenrollen. Beim Berlinale-Eröffnungsfilm "Isle of Dogs - Ataris Reise" leiht Cranston einem der animierten Hunde seine Stimme.