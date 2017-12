Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Zirkus verklagt Kid Rock

Die Produktionsfirma Feld Entertainment verklagt den US-Sänger Kid Rock, weil er seine am Silvestertag beginnende US-Tour als "The Greatest Show on Earth" vermarktet. Das Unternehmen besitzt den Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus, der seit Jahren mit dem gleichen Slogan wirbt.

Die Klage wurde in der Vorwoche bei einem Bezirksgericht in Tampa (US-Bundesstaat Florida) gegen Kid Rock und seinen Konzertveranstalter Live Nation Entertainment eingebracht. "Wir haben Lizenzen für den Gebrauch von 'Ringling Bros. and The Greatest Show On Earth' vergeben, aber nicht an Kid Rock", betonte Feld Entertainment. Diverse Abmahnungen seien ignoriert worden.

© imago/SKATA

Brigitte Bardot startet neue Kampagne

"Ich liebe Tiere... wenn sie tot sind!": Unter diesem drastischen Slogan hat die französische Schauspiel-Legende Brigitte Bardot ihre neue Anti-Pelz-Kampagne gestartet. In Paris und Umgebung sind seit Dienstag rund tausend Anzeigen auf Plakatwänden zu sehen, die einen Mann mit einem blutverschmierten Pelzkragen an seiner Jacke zeigen.

Nach Angaben von Bardots Stiftung sollen die Plakate auf das grausame Schicksal der Tiere aufmerksam machen. "Die Leute sehen keinen Zusammenhang zwischen dem Pelz und dem lebenden Tier", beklagt Bardot laut ihrer Stiftung. Die 83-Jährige will demnach auch solche Menschen erreichen, die sich selbst als Tierliebhaber bezeichnen und mit ihrem Hund in der Stadt spazieren gehen, aber gleichzeitig Pelzprodukte tragen - vielfach, ohne es zu wissen, weil sie glauben, Kunstpelz zu tragen.

© imago/E-PRESS PHOTO.com

Gainsbourg mit Horror aufgewachsen

Die britisch-französische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg (46, "Antichrist") hat ihren ersten Kino-Schocker im Kindergarten-Alter erlebt. "Das erste Mal haben wir den 'Weißen Hai' im Kino gesehen, da muss ich vier Jahre alt gewesen sein", sagte Gainsbourg der "Welt am Sonntag" über ein frühes Erlebnis mit ihrem Vater Serge (1928-1991).

"Es war schon furchtbar, aber ich liebte es, erschreckt zu werden. Ich weiß nicht, ob ich den 'Weißen Hai' seitdem deshalb so mochte, weil ich damals wusste, wie sehr mein Vater diesen Film liebte." Charlotte Gainsbourg bekam in Begleitung des Vaters auch anderes Blutiges vorgesetzt: "Er zeigte mir als Kind alle möglichen Furcht einflößenden Filme wie beispielsweise 'Carrie' und 'Shining'." Das Satanisten-Drama "Rosemaries Baby" und das Kettensägen-Massaker "Blutgericht in Texas" hätten ebenso dazu gehört.

© Getty Images

Wie Jay-Z von nebenan

Hochglanzaufnahmen mag es von Mike Tyson, Jay-Z und Arnold Schwarzenegger zuhauf geben. Doch in einer New Yorker Ausstellung sind Prominente nun in Polaroid-Fotos zu sehen, die wie aus der Hüfte geschossen wirken. Die bis Anfang Jänner laufende Schau in der Galerie Nathalie Karg zeigt Bilder der einst revolutionären Technik, die vor der Instagram-Ära Sofortbilder im Miniaturformat herstellte.

Der US-Fotograf Sante D'Orazio lässt selbst Stars wie Jay-Z und Schwarzenegger oder die Sängerin Janet Jackson mit Hilfe des Polaroid-Formats nahbar und wie Freunde von nebenan wirken. Das gilt auch für die Künstler Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein und Robert Mapplethorpe, die Popart-Ikone Andy Warhol in den 1970er und 80er Jahren mittels Polaroid ablichtete. Auch Warhol selbst ist dank seiner Weggefährtin Brigid Berlin verewigt, die ihn dabei fotografierte, wie er die Kopfhörer von Sänger Lou Reed trägt.

© Getty Images/Jackson

Meghan unter Royals

Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) haben gemeinsam mit Königin Elizabeth II. am Montag an einem Weihnachtsgottesdienst im britischen Sandringham teilgenommen. Hunderte Briten säumten bei kühlem, windigem Wetter den Weg zur Kirche Saint Mary Magdalene, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.

Die US-Schauspielerin Markle, die sich bei Harry am Arm untergehakt hatte, trug einen beigen Mantel, dazu einen braunen Hut und braune Wildlederstiefel. Neben ihr schritt Kate (35) zur Kirche - in einem zweireihigen Mantel mit Schottenkaromuster und mit einer schwarzen Fellmütze, begleitet von Ehemann Prinz William (35). Unter ihrem Kleid zeichnete sich deutlich ihr Babybauch ab; ihr drittes Kind soll im Frühjahr auf die Welt kommen. Die Queen selbst erschien komplett in orange gekleidet.

© AFP

Die Queen hat was zu sagen

Die britische Königin Elizabeth II. (91) lobte in ihrer Weihnachtsansprache den starken Zusammenhalt der Menschen nach den Terroranschlägen in Manchester und London. Die Städte seien mit starkem Charakter dem Terrorismus begegnet.

Außerdem zollte die Queen in der Rede ihrem Mann Prinz Philip (96) Respekt, der im vergangenen Sommer in Rente gegangenen ist. Sie sei dankbar für Philips "Unterstützung und einzigartigen Sinn für Humor". Nur noch in Ausnahmefällen begleitet der Herzog von Edinburgh - so sein offizieller Titel - Elizabeth zu offiziellen Terminen. Im November hatten die beiden ihren 70. Hochzeitstag begangen.