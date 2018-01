Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Ehe-Krise wegen Alkohol?

Victoria Beckham greift gerne Mal zu einem Gläschen Wein – oder zwei. Das ist kein Geheimnis. Doch die Designerin übertreibt es auch gerne einmal und das in letzter Zeit etwas zu häufig, wie berichtet wird. Immer öfter zeigt sie sich auch auf ihren Social-Media-Kanälen mit einem hochprozentigen Getränk in der Hand.

Das dürfte nun auch ihrem Gatten, David Beckham, missfallen. Der Ex-Profi-Kicker, der auch selbst mal gerne ein Glas trinkt, sei von dem Verhalten seiner Frau inzwischen genervt, berichteten angeblich Freunde des Paares dem „OK Magazin“. Angeblich soll es in der Ehe inzwischen gewaltig kriseln. Das dürfte wohl nicht gerade zur Alkohol-Abstinenz bei Victoria beitragen.

Chrissy Teigen und John Legend bekommen einen Sohn

Chrissy Teigen (32), schwangeres US-Model, hat während der Grammy-Verleihung in New York das Geschlecht ihres zweiten Kindes verraten. "Mama und ihr Baby Boy", schrieb Teigen am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Bild von ihr im silbernen Glitzerkleid auf dem roten Teppich.

Teigen und ihr Mann, der US-Musiker John Legend (39), sind bereits Eltern von Töchterchen Luna (1) und hatten im November erklärt, erneut Nachwuchs zu bekommen. Nach der Preisverleihung ging es für die artigen Eltern nicht etwa auf eine lange Aftershow-Party. "Mama und Papa um 22.30 Uhr zu Hause", twitterte Teigen später von der Couch aus.



Samuel Koch spielt erste Hauptrolle in Kinofilm

Der durch seinen Unfall in der ZDF-Show "Wetten, dass..." bekannt gewordene Schauspieler Samuel Koch (30) spielt erstmals die Hauptrolle in einem Kinofilm. "Draußen in meinem Kopf" wurde am Wochenende beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken vorgestellt. Darin spielt Koch den 28-jährigen Sven, der an Muskeldystrophie leidet.



© APA/DPA/Robert Schlesinger

Koch selbst ist seit dem Unfall im Jahr 2010 querschnittgelähmt. Seine Betroffenheit habe ihm aber nicht dabei geholfen, die Rolle überzeugend auszufüllen, sagte er. "Mir wurde ständig, fast täglich gesagt, dass ich mich nicht so viel bewegen darf." Eher habe ihn der Charakter dieser Figur gereizt, "weil ich mit ihm dann doch so genau gar nichts gemein habe".

Sowohl Koch als auch sein Kollege Nils Hohenhövel (22) waren bei dem Filmfestival als beste Nachwuchsschauspieler nominiert. Ausgezeichnet wurde "Draußen in meinem Kopf", in dem auch Hohenhövel mitspielt, am Samstag mit dem Preis der deutsch-französischen Jugendjury. "Ein Film, der uns nicht nur berührt, sondern auch anhaltend beschäftigt", hieß es in der Würdigung. Kinostart ist am 26. April.

Trump knöpft sich Rapper Jay-Z vor

Rapstar Jay-Z hat sich den Zorn von US-Präsident Donald Trump zugezogen. Nach kritischen Äußerungen über Trumps Politik belehrte der Präsident den US-Musiker am Sonntag via Twitter. "Jemand sollte Jay-Z darüber informieren, dass die Arbeitslosenquote unter Schwarzen aufgrund meiner Politik auf den niedrigsten Stand aller Zeiten gefallen ist", schrieb Trump in dem Kurzbotschaftendienst.

© APA/EPA/PAUL BUCK

Tatsächlich sank die Arbeitslosigkeit unter Angehörigen von Minderheiten in den USA zuletzt auf einen Tiefstand. Kritiker weisen allerdings daraufhin, dass der Aufschwung schon unter Trumps Vorgänger Barack Obama eingesetzt hatte.

Jay-Z, ein Freund der Obamas, hatte Trump zuvor im TV-Sender CNN attackiert. Dessen herablassenden Äußerungen über Minderheiten überschatteten die Arbeitsmarktstatistik, sagte der 48-Jährige. "Es geht darum, die Leute als Menschen zu behandeln", sagte Jay-Z. Der Einzug Trumps ins Weiße Haus habe "den fortdauernden Rassismus" in den USA offengelegt.

Der Rapper kritisierte auch Trumps mutmaßlichen "Drecksloch"-Kommentar über afrikanische Länder. Damit habe sich der Präsident herablassend "über ganze Bevölkerungen" geäußert.

Jay-Z ist einer der Favoriten bei der diesjährigen Grammy-Verleihung, die in der Nacht auf Montag (ab 01.30 Uhr MEZ) über die Bühne geht. Der Rapper wurde beim bedeutendsten Musikpreis der Welt für acht Auszeichnungen nominiert.