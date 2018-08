Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Robin Thicke verrät Baby-Geschlecht per Torte

US-Sänger Robin Thicke und seine Freundin, das Model April Love Geary, haben auf einer Party das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Babys verraten. Die beiden schnitten auf einer "Geschlechtsverkündungsfeier" eine Schoko-Torte an, aus der dann eine rosa Flüssigkeit floss. "Es ist ein Mädchen", schrieb Geary dazu auf Instagram.

Wenige Tage zuvor hatte das Paar den Nachwuchs auf Instagram angekündigt. Der errechnete Geburtstermin sei Thickes Geburtstag, gab das Model bekannt - also der 10. März 2019. Der Musiker hat außerdem einen Sohn aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Paula Patton.

US-Schauspielerin Jessica Alba lüftete im vergangenen Jahr in einem Video das Geheimnis, dass sie einen Buben bekommt. Zu sehen war, wie Alba unter einem Karton steht, aus dem blaue Luftballons und Glitzerstreifen fallen, als ihre Töchter an Seilen ziehen. Kollege Alec Baldwin wählte wenig später ebenfalls die Torten-Variante. Er schnitt zusammen mit Ehefrau Hilaria einen "magischen Kuchen" an, der von innen eine blaue Farbe hatte.

Mel B will sich in Therapie begeben

Die britische Sängerin Melanie Brown, bekannt als früheres Spice Girl Mel B, will demnächst eine Therapie beginnen. Grund sei unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung, schilderte Brown der Zeitung "The Sun". Bei der Arbeit an ihrem Buch "Brutally Honest" (auf deutsch: Brutal ehrlich) seien alte Wunden aufgerissen.

In einer Stellungnahme, die die Zeitung veröffentlichte, schrieb das frühere Spice Girl von für sie schwierigen Themen wie dem Tod ihres Vaters und verletzenden Beziehungen. Für ihre Kinder möchte die britische Popsängerin ("Feels So Good") nun stark sein: "Ich liebe meine drei Mädchen mehr als das Leben selbst."

Sarah Lombardi präsentiert ihren Freund

Sarah Lombardi ist super happy mit ihrem Roberto. Doch bisher haben wir nur sein Gesicht gesehen. Die Sängerin postete nun ein Bild, auf welchem ihr Freund ganz zu sehen ist.





Aufregung bei Konzert von Beyoncé & Jay-Z

Bei einem Konzert der Popsängerin Beyoncé und ihres Ehemanns Jay-Z in Atlanta hat ein Fan für kleinere Tumulte gesorgt. Wie Videos auf Twitter zeigen, ging der Mann im weißen T-Shirt und kurzer Hose die Stiegen zur Bühne hinauf, als die beiden Musiker diese gerade verlassen hatten. Mehrere Tänzer versuchten daraufhin den Fan daran zu hindern, den Backstage-Bereich zu betreten.

"Danke an alle Fans, dass ihr so besorgt seid. Den beiden geht es gut, und sie freuen sich auf die morgige Show", schrieb Beyoncés Sprecherin auf Instagram. Das Promi-Paar selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Die Sängerin und der Rapper sind seit Wochen mit ihrem gemeinsamen Album "Everything Is Love" auf Welttournee.

Gloria Gaynor: Aretha Franklin war "Fundament meiner Karriere"

Kurz vor den Trauerfeierlichkeiten für Aretha Franklin hat US-Sängerin Gloria Gaynor (68) ihre langjährige Freundin als das "Fundament" ihrer Karriere bezeichnet. "Bei meinen ersten Auftritten habe ich ihre Songs gesungen, weil ich noch kein eigenes Repertoire hatte. Sie hat mir in dieser Hinsicht sehr viel geholfen", sagte Gaynor der Deutschen Presse-Agentur. "Sie war eine großartige Künstlerin."

Aretha Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Die Musikerin soll an diesem Dienstag und Mittwoch im Charles-H.-Wright-Museum für afroamerikanische Geschichte öffentlich aufgebahrt und am Freitag beigesetzt werden. "Es ist ein großer Verlust für die Musikindustrie und für alle, die Musik lieben. Sie war eine Ikone, Legende und hat der Musik und jungen Musikern so viel gegeben", sagte Gaynor weiter.

Die Popsängerin ("I will Survive", "I am what I am") wird nach eigenen Angaben nicht an der Trauerfeier teilnehmen, um sich für ihre anstehenden Konzerte zu erholen.