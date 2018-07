Der Klatsch des Tages

An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Mark Hamill findet "Star Wars" ohne Carrie Fisher "bittersüß"

Schauspieler Mark Hamill hat zwiespältige Gefühle darüber, dass er seinen letzten "Star Wars"-Film ohne Co-Star Carrie Fisher drehen muss. "Es ist bittersüß, mein letztes Kapitel ohne sie aufschlagen zu müssen - sie ist einfach unersetzlich", schrieb Hamill auf Instagram.

"Ich finde Trost in der Tatsache, dass sie nicht ersetzt werden wird." Zu zwei Fotos von Fisher und sich selbst setzte er den Hashtag #CarrieOnForever. Der 66-Jährige wird im Film "Episode IX" wieder Luke Skywalker darstellen, Regisseur J. J. Abrams will außerdem bisher unveröffentlichtes Drehmaterial von Fisher in ihrer Rolle der Prinzessin Leia verwenden. In die Kinos kommen soll der Film im Dezember 2019. Fisher war im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben.

In Absprache mit Fishers Tochter, Billie Lourd, hätten sie sich dafür entschieden, bisher nicht gezeigte Szenen von dem Dreh für "Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht" (2015) zu benutzen, sagte Abrams. Fisher, die in den "Star Wars"-Filmen der 70er und 80er Jahre als Prinzessin Leia berühmt wurde und in den neueren Filmen als Generalin auftrat, war am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben. Die Dreharbeiten für "Star Wars: Episode IX" sollen laut Mitteilung am 1. August in London beginnen. Der neunte "Star Wars"-Film soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen.

Neil Diamond überrascht Feuerwehrleute mit Ständchen

US-Sänger Neil Diamond hat Feuerwehrleute mit einem spontanen Ständchen überrascht. Zusammen mit seiner Frau Katie McNeil besuchte er am Wochenende in Basalt im US-Bundesstaat Colorado die Kommandozentrale der Einsatzkräfte, die einen Busch- und Waldbrand bekämpfen. Auf Videos, die lokale Fernsehsender online veröffentlichten, ist zu sehen, wie Diamond zur Gitarre greift und den Song "Sweet Caroline" anstimmt. Er wolle sich im Namen aller Bewohner der Gegend bedanken.

© APA/AFP/ANGELA WEISS

Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften gegen das Feuer, das offenbar von einem jungen Pärchen ausgelöst worden war, das trotz Verbots auf einer Schießanlage mehrere Gewehrsalven abgefeuert hatte. Diamond hatte im Jänner eine Tournee abgebrochen, nachdem bei ihm Parkinson diagnostiziert worden war. "Mit großem Widerwillen und Enttäuschung kündige ich an, dass ich keine Konzerte mehr geben werde. Es war mir eine große Ehre, meine Shows in den letzten 50 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen", erklärte Diamond auf seiner Internetseite.

Tom Cruise an der Spitze US-Kinocharts

Als er vom Dach sprang, brach er sich einen Knöchel - aber die Schmerzen bei den Dreharbeiten haben sich für Tom Cruise wohl gelohnt: Mit seinem sechsten Film aus der Reihe "Mission: Impossible" hat es der Hollywood-Star an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts geschafft. "Fallout" spielte am ersten Wochenende in den USA und Kanada 61,5 Millionen Dollar ein (52,7 Millionen Euro), wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete. In Österreich startet der Spionage-Thriller um den Agenten Ethan Hunt am 2. August.

© APA/AFP/Alex Edelman

Wie in vielen früheren Filmen übernahm der 56-Jährige die meisten Stunts selbst. Für "Fallout" führte er einen sogenannten HALO-Sprung aus - eigentlich etwas für militärische Spezialeinheiten. Dabei stürzt sich ein Fallschirmspringer aus großer Höhe herab, zieht seine Reißleine aber erst knapp über dem Boden ("High Altitude, Low Opening"). Für eine andere Szene überwand Cruise die Kluft zwischen zwei Häusern mit einem gewagten Satz - wobei er sich seine Knöchel-Verletzung zuzog.

Rückkehr von "Wetten, dass..?" mit Gottschalk?

Den 70. Geburtstag von Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk (68) will das ZDF 2020 in seinen Programmen feiern. Der "Spiegel" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Senderkreise, dass Gottschalk zu diesem Anlass sogar ein letztes Mal mit der Erfolgsshow "Wetten, dass..?" zurückkehre. Das bestätigte der Sender gegenüber der Deutschen Presse Agentur aber nicht. In welcher Form der runde Geburtstag Gottschalks in zwei Jahren gewürdigt werde, sei noch völlig offen, teilte eine Sprecherin des Senders in Mainz mit.

© Getty Images/AFP/Arnd Wiegmann

Bis 2011 präsentierte Gottschalk seinen Klassiker "Wetten, dass..?" und lockte damit auch in Österreich regelmäßig ein Millionenpublikum vor den Fernseher. Wie das ZDF Anfang des Monats mitteilte, wird der 68-Jährige schon im Herbst "Gottschalks große 68er Show" präsentieren. Die Sendung soll sich mit den Ereignissen in Deutschland vor 50 Jahren beschäftigen und das Lebensgefühl einer Generation wieder aufleben lassen.

Nicole Kidman plant weiteres TV-Projekt

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman plant nach ihrem gemeinsamen Erfolg mit der HBO-Miniserie "Big Little Lies" ein weiteres Projekt mit der australischen Erfolgsautorin Liane Moriarty. Kidman habe sich als Ko-Produzentin die Film- und Fernsehrechte für das nächste Buch Moriartys gesichert, berichteten die US-Branchenportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com". Der Roman "Nine Perfect Strangers" soll im November auf den Markt kommen. Die Story dreht sich um neun Gäste, die in einem abgeschiedenen Heilbad mit ihren Sorgen und Herausforderungen aufeinandertreffen. Kidman soll eine der Hauptrollen spielen.

© ORF/HBO Nicole Kidman und Reese Witherspoon in "Big Little Lies"

Derzeit ist die zweite Staffel der mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichneten Serie "Big Little Lies" in Produktion. Erzählt wird die Geschichte von drei Müttern mit jungen Kindern in einer fiktiven kalifornischen Kleinstadt. Vorlage ist Moriartys Bestseller "Tausend kleine Lügen". In der ersten Staffel spielten neben Kidman unter anderem Reese Witherspoon, Laura Dern und Shailene Woodley mit.

