Der Klatsch des Tages

Sagt Ronaldo bald ja?

Im November wurde Fußball-Star Ronaldo zum vierten Mal Vater. Gemeinsam mit Freundin Georgina Rodriguez hieß er die kleine Tochter Alana Martina willkommen. Es ist das erste gemeinsame Kind der beiden.

Nun soll aus der Beziehung offenbar mehr werden, die Gerüchteküche ist am brodeln, denn es wird gemunkelt, dass zwischen Ronaldo und Georgina bald die Hochzeitsglocken läuten. Wieso das? In einer Instagram-Story der 23-jährigen Freundin des Kicker-Superstars war ein auffälliger Ring zu sehen. "Mit meiner Lieblingsperson" schrieb die frischgebackene Mama dazu.

Lea Michele hat sich verlobt

"Glee"-Star Lea Michele hat sich mit ihrem Freund, dem Geschäftsmann Zandy Reich, verlobt. In einem Instagram-Post schrieb die 31-Jährige am Samstag (Ortszeit) schlicht "Ja" mit einem Emoji in Form eines Verlobungsrings daneben.

Dazu stellte sie ein Foto, auf dem sie sich ihre linke Hand vor das Gesicht hält und die Augen zudrückt. An ihrem Ringfinger prangt unübersehbar ein glänzendes Schmuckstück. Ihr Management bestätigte dem Promi-Portal "People" dann die Verlobung. Michele and Reich sind dem Bericht zufolge seit dem vergangenen Sommer liiert.

Kim Kardashian äußert sich zu Tristans Betrügerei

Kim Kardashian äußerte sich in der Show von Ellen DeGeneres zu dem Betrug von Tristan Thompson an ihrer Schwester Khloé.

Sind Katy und Orlando wieder ein Paar?

Sind US-Sängerin Katy Perry und der britische Schauspieler Orlando Bloom wieder zusammen? Gut ein Jahr nach ihrer vorläufigen Trennung besuchten die beiden am Samstag eine Gesundheitskonferenz im Vatikan mit Papst Franziskus. Die beiden saßen nebeneinander, sie legte ihrem Ex eine Hand aufs Knie. Zu einer möglichen Neuauflage der Beziehung äußerte sich der Schauspieler in einem Interview der britischen "Times" aber ausweichend.

© www.PPS.at Katy Perry und Orlando Bloom beim Papst

"Wir hatten eine bemerkenswerte Verbindung", sagte Orlando Bloom der Zeitung. Aber es sei schwierig. Katy Perry sei gerade auf Tour, er stehe gerade mit einem Theaterstück auf der Bühne. Dennoch habe er eine Menge Respekt für sie und tiefe Gefühle. "Wir werden sehen", sagte Bloom. Seit ihrer Ankündigung im März 2017, eine Beziehungsauszeit nehmen zu wollen, hatte es immer wieder Spekulationen über das Verhältnis der beiden Künstler gegeben. Zuletzt hatte das britische Boulevardblatt "Sun" am Mittwoch berichtet, die beiden seien wieder zusammen. Die Zeitung berief sich auf eine Aussage Perrys, dass sie in einer Beziehung sei. Die Sängerin hatte aber nicht gesagt, mit wem.