Der Klatsch des Tages

Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß brachte Sohn zur Welt

Stefanie Kloß (33), die Frontfrau der Band Silbermond, ist zum ersten Mal Mama geworden. "Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist", schrieb sie am späten Sonntagabend auf den Social-Media-Seiten der Band zusammen mit dem Vater des Kleinen, Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle (34).

Die beiden posteten ein Schwarz-Weiß-Foto, das zeigt, wie zwei Erwachsenenhände übereinanderliegen und eine kleine Hand nach einem Daumen greift. "Wir kriegen das Strahlen kaum aus dem Gesicht, aber die Augenringe wahrscheinlich auch erst mal nicht", stellen die beiden fest: "Also, alles wie es sein soll." Für ihren Sohn wünschen sie sich "eine möglichst private und normale Kindheit". Viele Fans gratulierten den frisch gebackenen Eltern schon auf Instagram und Facebook.

Bill Murray nennt Trumps Tweets "absurden Schwachsinn"

US-Schauspieler Bill Murray (67, "Lost in Translation") vergleicht die Twitternachrichten von US-Präsident Donald Trump mit Witzen für eine Satire-Sendung. "Zu Beginn meiner Karriere habe ich ja einige Zeit bei 'Saturday Night Live' mitgemacht", erzählte der 67-Jährige dem Magazin "Playboy".

© Reuters/Peter

Er und seine Mitstreiter hätten sich immer viel Mühe geben, "durchgeknallte Sprüche und hanebüchene Pointen rauszuhauen", so Murray. "Aber Trump mit seinen Tweets schlägt alles. So viel absurder Schwachsinn, wirklich gigantisch!"

Murrays Freude hält sich allerdings in Grenzen: "Leider scheint ihn niemand zu stoppen", stellte er in dem Interview fest. "Vielleicht muss, wie im Film, erst etwas Monströses passieren, damit sich die Lage wieder aufklärt und bessert."



Kenya Moore erwartet erstes Kind

US-Schauspielerin Kenya Moore, die mit der Reality-Show "The Real Housewives of Atlanta" bekannt wurde, erwartet mit 47 ihr erstes Baby. In der "Reunion-Show" am Sonntag sagte sie: "Wir werden definitiv am Ende des Jahres einen Buben oder ein Mädchen willkommen heißen."

Moore selbst wirkte überrascht, dass ihr die Information herausrutschte: "Oh mein Gott, ich habe es verkündet! Ich möchte nicht über die Einzelheiten sprechen, weil ich immer noch sehr nervös bin, ich möchte warten, bis alles sicher ist."

Die Frage, ob ihr ein Mädchen oder ein Bub lieber sei, beantwortete sie mit: "Ich möchte ein gesundes Kind." Seit zehn Monaten ist die frühere Miss USA mit dem New Yorker Restaurantbesitzer Marc Daly verheiratet.