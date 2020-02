Kobe Bryant und Tochter bereits beerdigt

Die Beerdigung des bei einem Hubschrauber-Absturz gestorbenen Basketball-Superstars Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna hat US-Medienberichten zufolge bereits stattgefunden. Bryant und seine Tochter seien am Freitag auf einem Friedhof südlich von Los Angeles beigesetzt worden, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf von Behörden in Los Angeles veröffentlichte Sterbeurkunden.

Am 24. Februar soll es eine öffentliche Gedenkfeier für den Basketball-Star in der Halle der Los Angeles Lakers geben. Bei dem Hubschrauber-Absturz waren Ende Jänner neben dem 41-Jährigen Bryant und seiner Tochter sieben weitere Menschen ums Leben gekommen.