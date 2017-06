Er bollert und faucht wie einer dieser Sportwagen, die Mercedes unter dem Label AMG für seine PS-verrückte Fangemeinde in begrenzter Stückzahl unters Volk bringt. Aber er ist keiner. Der CLA 250 Shooting Brake ist eine Symbiose aus Coupé und Kombi, punktet also mit seinem Design und weniger mit Leistung und polarisiert deswegen stark. Die einen rollen die Augen, die anderen können sich an dem 4,64 Meter langen A-Klasse-Derivat nicht sattsehen.

Schier unglaublich, welche Karriere die A-Klasse von Mercedes in den letzten 20 Jahren hingelegt hat. Losgelegt nämlich hat der Baby-Benz zum Start als Pummelchen mit einem Hoppala beim Elchtest. Erst das (dann serienmäßig eingebaute) ESP sorgte für Standfestigkeit und die Verbreitung des Schleuderschutzes auch in kleineren Fahrzeugklassen. Die danach auf den Markt gekommenen Modelle, trittsicher wie die großen, begeisterten dann aber vornehmlich die Golden Ager und nicht, wie projektiert, junge Familien und Markennovizen.

© Daimler AG

Erst als das Minivan-Design und damit die Sandwich-Bauweise aufgegeben wurden, nahm die A-Klasse Fahrt auf. Heute gilt der gar nicht mehr so kleine Benz als Lifestyleauto das inzwischen etliche Ableger bis zum Mini-SUV bietet. Der Shooting Brake, den es übrigens auch in einer extrascharfen AMG-Version gibt, nimmt aber eine ganz besondere Rolle ein: Er gilt als jenes Modell, mit dem man sich am besten vom Mainstream der Mercedes-Welt absetzen kann. Am besten übrigens in der weiter aufgepäppelten Sportvariante, die neben einer Mehrleistung von strammen sieben PS (auf nunmehr 218 PS) und einer geänderten Abstimmung von Lenkung, Motor und Getriebe vor allem durch die in Feuerrot gehaltenen Bremssättel und Gurte auffällt. Auch die Praktikabilität des Shooting Brake ist mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.354 Litern ausreichend.

© Daimler AG

Der aufgeladene Zwei-Liter-Turbomotor macht nicht nur wegen des keineswegs prolligen Sounds Laune. Er hängt schon bei niedrigen Drehzahlen gut am Gas und die Siebengangautomatik tut das Ihre, um Sport-Feeling aufkommen zu lassen, sie schaltet nämlich nur ungern unterhalb von 3.000 Touren in den nächsthöheren Gang.

Der serienmäßige Allradantrieb sorgt dafür, dass der Shooting Brake nicht nur seine Kraft sauber auf den Asphalt bringt, sondern auch in schnellen Kurven Haltung bewahrt. Manchmal hat man das Gefühl, die Kraftverteilung von vorne nach hinten könnte einen Tick schneller funktionieren. Aber der CLA 250 ist halt kein brutaler Sportwagen-Macho.

Daten

Mercedes CLA 250 Sport Shooting Brake

Preis: ab €39.104,-

Motor: 4 Zylinder, Turbobenziner, 1.991 ccm

Leistung: 218 PS (160 kW)

Spitze: 240 km/h 0-100: 6,7 Sek.

Verbrauch: 7,9 l/100 km

Emission: 183 g CO2/km

Fazit: Designorientierter Kombi, der vor allem Ladys gefällt, die SUVs als vernachlässigbares Massenphänomen verachten.