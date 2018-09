Marcia Cross kennt man aus Erfolgsserien wie "Desperate Housewives" oder "Melrose Place". Nun hat die Schauspielerin ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Nach der Rolle der verrückten Kimberly in "Melrose Place" verkörperte Marcia Cross von 2004 bis 2012 die Bree Van de Kamp in "Desperate Housewives". Seither wurde es etwas stiller um die inzwischen 56-jährige Mutter der elfjährigen Zwillinge Eden und Savannah. Nun schrieb die Schauspielerin auf Instagram: "Ich bin so dankbar und glücklich noch am Leben zu sein. Aber ich habe meine Haare verloren."

Das Posting versetzte die Fans in Aufruhr, weshalb Marcia klarstellte, sie habe den Kampf gewonnen und sei inzwischen wieder gesund und glücklicher als je zuvor. Sie bedankte sich zudem für die große Unterstützung.

Krebs begleitet Marcia Cross schon länger, 2009 war ihr Mann Tom Mahoney erkrankt, auch er konnt die Krankheit zum Glück besiegen.

© imago/ZUMA Press Marcia Cross mit ihrem Ehemann Tom Mahoney

Marcia Cross litt an Analkrebs, einer eher seltenen Krebsform. Es nun offen bekannt zu haben, sei eine "Befreiung" für sie, schreibt die Schauspielerin auf Instagram.