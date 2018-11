Nahezu alle Alters-, Generations und Einkommensschichten nehmen wöchentlich oder aber auch nur gelegentlich am Lottospiel in seinen unterschiedlichsten Varianten teil. Was aber bewegt Millionen von Teilnehmern eigentlich tatsächlich dazu einen Lottoschein auszufüllen und so dem unwahrscheinlichen Lottoglück eine Chance zu geben? Die Antworten darauf sind vielfältig und spannend zugleich.

Kokettieren mit dem Glück

Auch wenn die Teilnehmerzahlen bei besonders großen potenziellen Jackpots meist nochmals deutlich steigen: dem überwiegenden Teil der Lottospieler ist sehr wohl bewusst, dass ihre Chancen tatsächlich einen namhaften Geldbetrag zu gewinnen durchaus verschwindend gering sind. Der informative Blick auf die Zahlen und Auszahlungsquoten seriöser Lottoanbieter spricht eine eindeutige Sprache.

Doch selbst besonders rational denkende Menschen kokettieren dennoch mit dem Glück. Denn für die meisten Teilnehmer zählt in besonderem Maße der Spaß am Spiel und für einen weitaus geringeren Teil als landläufig angenommen, die minimale Aussicht auf Millionengewinne, Sofortrenten, Autos oder die neue Traumimmobilie.

Gebühr passt ins eigene Budget

Wer sich dem „Phänomen“ und damit der ungebrochenen Attraktivität des Lottos seriös nähern will, kommt nicht umhin festzuhalten, dass die Lottogebühren seit Jahren kaum steigen. Sie passen nahezu in jedes Budget. Und das völlig unabhängig von der eigenen Vermögens- bzw. Einkommenssituation. Schon mit sehr kleinen Beträgen ist eine Spielteilnahme möglich.

Lottogewinner sind real

Hinzu kommt, dass im modernen digitalen Zeitalter die Gewinner auf allen TV- und Onlinekanälen präsent sind und ihre Gewinne dort in Szene gesetzt werden. Das zeigt jedem Lottospieler: Ja, es gibt diesen Lottokönig oder die glückliche Lottokönigin tatsächlich, nahezu Woche für Woche. Warum sollte also bei der nächsten Ziehung der Lottozahlen nicht doch einmal ich selbst auf der Gewinnerseite stehen – allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen zum Trotz?

Die Lust, über die Verwendung des Gewinnes zu sinnieren

Sei es die Vorstellung, im Falle eines Gewinnes einen Teil für soziale oder künstlerische Projekte auszugeben und dabei das Gefühl zu genießen die Welt ein wenig besser zu machen oder auch nur der Gedanke an die Erfüllung unerreichbarer Wünsche: bereits die gedankliche Auseinandersetzung verursacht Lustgewinn und positive Stimmung.

Simple Regeln, gleiche Chancen für alle

Einfache und leicht verständliche Spielregeln ermöglichen die Teilnahme jedem, der die Zahlen bis 50 kennt. Strategie, Wissen oder persönliche Fähigkeiten sind weder erforderlich noch können Sie in irgendeiner Form Einfluss auf das Spiel nehmen. Also gleiche Chancen für alle!

Beim Lotto siegen die Emotionen

Das Lottospiel ist mit reinen Maßstäben der Vernunft nicht zu beurteilen. Ganz im Gegenteil ist der Zugang zum Spiel in vielerlei Hinsicht emotional! Ob beim gemeinsamen Mitfiebern bei der Ziehung der Glückszahlen vor dem Fernseher, bei der Verdrängung der insgesamt doch niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeit, oder wenn es schlicht darum geht, dass es doch eigentlich nur „gerecht wäre“, endlich einmal selbst der gefeierte Gewinner zu sein.

Gleichgültig aus welchem Grunde die Teilnehmer sich auch verführen lassen: das Schöne am traditionsreichen Spiel mit den Zahlen ist, dass es ein Spiel bleibt. Nicht mehr und nicht weniger.