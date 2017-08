Sie ist fast 20 Jahr jünger als er, ein Model aus Deutschland und hat auch noch eine bildhübsche Schwester: Die 23-jährige Lorena Rape soll die neue Freundin von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio sein.

Der 42-jährige Schauspieler ist seinem Beuteschema damit weitgehend treu geblieben. Nach den Model-Schönheiten Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Toni Garrn und Nina Agdal hat nun die deutsche Instragram-Beauty sein Herz erobert. Leo, der ja selbst deutsche Wurzeln hat, ist bereits mehrmals mit der 23-Jährigen gesichtet worden.

Und wer ist die Schöne, die sich den Star angeln konnte? Lorena Rape stammt aus dem beschaulichen Städtchen Diepholz nahe Bremen - also fast schon ein Mädchen vom Lande. Die 23-Jährige hat für ihr junges Alter schon einiges erreicht: Sie modelte bereits für Hugo Boss, Bijoux Brigitte und hat einen Vertrag bei der renommierten Hamburger Modelagentur "Promod". Auch einen Künstlernamen hat sie sich zugelegt: Lorena Rae. Das mag auch daran liegen, dass ihr Nachname im Englischen eher ungünstig ist - "rape" bedeutet dort "Vergewaltigung".

Nicht nur ist DiCaprios Freundin schön, jung und genau sein Typ, sie hat auch noch eine bildhübsche Schwester vorzuweisen, Celine Rape (siehe Foto unten), die in die Model-Fußstapfen ihrer Schwester treten will, wie die "Bild" berichtet. Das gute Aussehen liegt offenbar in der Familie. Da hat Leo wohl doppelt Glück gehabt.