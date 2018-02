Richterin Marion Hohenecker hat den 14. Verhandlungstag im Buwog-Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere Angeklagte heute, Donnerstag, begonnen, wie sie ihn gestern beendet hat: Mit der Befragung des Fünftangeklagten, des ehemaligen Immofinanz-Chefs Karl Petrikovics, der derzeit eine sechsjährige Haftstrafe in einer anderen Untreue-Causa abbüßt.

Nach Hohenecker sind die Schöffen mit ihren Fragen am Zug, so sie denn welche haben. Bisher haben die sechs Männer und eine Frau (zwei Hauptschöffen, fünf Ersatzschöffen) noch nicht in das Verfahren eingegriffen. Nach ihnen haben die beiden Oberstaatsanwälte und die Anwälte der Privatbeteiligen ihr Fragerecht, gefolgt von den Verteidigern.

Nächste Befragung möglich

Geht sich diese Fragerunde heute noch aus, könnte Hohenecker mit der nächsten Befragung starten. Sie hat bereits angekündigt den ehemaligen Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB OÖ)-Vorstand Georg Starzer zu befragen, der von Petrikovics mehrfach belastet wurde.

Vereinfacht gesagt wirft Petrikovics Starzer vor, er sei bei der Vereinbarung und Abwicklung der 9,6 Mio. Euro schweren Provision an den Lobbyisten Peter Hochegger voll mit dabei gewesen - was Starzer bestreitet. Die 9,6 Mio. Euro wurden von der Immofinanz an Hochegger als Provision gezahlt, laut Petrikovics wurde die Hälfte von der RLB OÖ geleistet und zwar "verpackt" in den Verkauf von Anteilen an der Villacher Wohnbaugesellschaft ESG. Hochegger gab einen Teil des Geldes an den ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitiker und Grasser-Trauzeugen Walter Meischberger weiter, der einen großen Teil des Geldes wiederum an Grasser und den Immobilienmakler Ernst Karl Plech weitergegeben haben soll - was Grasser, Meischberger und Plech bestreiten.

Der heutige Verhandlungstag ist bis 17:30 Uhr anberaumt. Danach geht das Gericht für eine Woche in die "Semesterferien".

Petrikovics verteidigt Geheimhaltung der Provision

Die Befragung des fünftangeklagten Ex-Immofinanz-Chefs Karl Petrikovics durch Richterin Marion Hohenecker hat sich heute wieder um die Abrechnung des Buwog-Honorars von Peter Hochegger gedreht. Petrikovics verteidigte die Geheimhaltung der Abrechnung, die mittels falscher Rechnungen an eine zypriotische Hochegger-Firma, die Astropolis, erfolgte. Hochegger habe dies so gewollt, meinte Petrikovics.

Die Richterin hakte mehrmals nach: Wenn es sich bei der Beratung um eine normale Leistungserbringung handle, wie Petrikovics immer sage, warum seien die Rechnungen dann mit falschen Inhalten geschrieben worden? Weder Hochegger noch die Buwog seien in den Rechnungen erwähnt worden. Petrikovics meinte, das sei auf Wunsch Hocheggers so geschehen. Von ihm aus hätte man Buwog schon reinschreiben können, aber den Namen Hochegger nicht. Im Nachhinein sei man sicher klüger, räumte er ein. Auch in den Aufsichtsratsprotokollen der Immofinanz finde sich nirgends der Name Hochegger, so die Richterin.



Petrikovics selber hatte im Bieterverfahren um die Bundeswohnungen Probleme, weil ihm ein Bruch der Vertraulichkeit vorgeworfen worden war. Er hatte laut eines Artikels in der "Wiener Zeitung" vom 8. Mai 2004 gemeint, dass der Finanzminister für die rund 60.000 Wohnungen 1 Mrd. Euro bekomme, schließe er aus. Dies rief die begleitende Investmentbank Lehman Brothers auf den Plan, die einen Bruch der Vertraulichkeitsverpflichtung im geheimen Bieterverfahren rund um die Bundeswohnungen ortete und der Immofinanz mit dem Ausschluss aus dem Bieterverfahren drohte. Daraufhin musste Petrikovics eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass er das im Zeitungsbericht Geschriebene gar nicht gesagt habe. Der damalige Immofinanz-Chef stellte diesen Vorgang heute als eine reine Formsache dar, die ihn nicht beunruhigt habe.



Richterin Hohenecker hielt Petrikovics dann seine Aussagen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss vor. Petrikovics bezeichnete den U-Ausschuss als "politische Bühne", die Abgeordneten hätten sich profilieren wollen. Oftmals seien sie schlecht vorbereitet gewesen, er habe den Eindruck gehabt, es ginge zeitweise nur um die "Schlagzeile".