Es gibt viele Ex-Paare, die inzwischen glückliche Patchwork-Familien unterhalten, aber Gavin Rossdale und Gwen Stefani gehören offenbar nicht dazu.

Der Sänger verriet nun gegenüber der Zeitschrift "Gala", dass knapp eineinhalb Jahre nach dem Ehe-Aus in seinem Herzen noch immer "eine offene Wunde klafft". "Ich hatte 20 schöne Jahre mit einer Frau, die ich von ganzem Herzen geliebt habe. Ich ging danach durch die schlimmste Krise meines Lebens und drohte daran zu zerbrechen", erzählt er. Dass er derjenige war, der diese tolle Frau mit dem Kindermädchen hintergangen hat, lässt er dabei lieber unerwähnt.

© www.PPS.at Gavin Rossdale mit Söhnchen Apollo

Während Gwen Stefani inzwischen mit ihrem "The Voice"-Jurykollegen Blake Shelton liiert ist, gibt Gavin Rossdale an, "noch nicht bereit für eine neue Liebe" zu sein. Mit seinem Nachfolger hat er keinerlei Kontakt. "Wir sind keine Patchwork-Familie, die zusammen rumhängt, sich zu Grillpartys einlädt und all so ein Quatsch. Ich bin Blake noch nie begegnet und auch nicht sonderlich scharf darauf", gibt sich Gavin ehrlich.

© www.pps.at Gwen Stefani und Blake Shelton beim Einkauf

Damit, dass nun ein anderer Mann die Liebe ihres Lebens glücklich macht, muss er nun aber wohl oder übel leben. Für ihn ist nun wichtig, dass seine drei Buben trotz der Trennung der Eltern ein unbeschwertes Leben genießen können. Die würden sich freuen, wenn auch ihr Papa wieder eine neue Freundin findet. "Meine Jungs wollen unbedingt, dass ich wieder unter die Haube komme. Jedes Mal, wenn sie einen unbekannten Frauennamen auf dem Display meines Handys aufleuchten sehen, fragen sie neugierig: "Ist das deine neue Freundin?"