Die Büromöbelfirma Svoboda musste mit einer Überschuldung von sechs Millionen Euro Insolvenz anmelden. Über hundert Mitarbeiter sind betroffen.

Der bekannte Büromöbelhersteller Svoboda ist insolvent. 105 Mitarbeiter wurden bereits vorsorglich beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet. Das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten strebt eine Sanierung mit Eigenverwaltung an. Die Überschuldung beträgt 6 Mio. Euro.

"Schwieriges Marktumfeld"

Am Mittwoch stellte die Svoboda Büromöbel GmbH beim Landesgericht St. Pölten einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahren, teilte Eigentümer und Geschäftsführer Christoph Königslehner mit. Verbindlichkeiten in der Höhe von knapp 8,14 Mio. Euro stehen Aktiva in der Höhe von rund 2,1 Mio. Euro gegenüber. Königslehner begründete den Schritt in einer Aussendung mit dem "schwierigen Marktumfeld und insbesondere Altlasten aus der Vergangenheit". Svoboda wurde 2016 von der faw-Gruppe um die Sanierer Siegmund Gruber und Königslehner übernommen. Seit 2017 ist Königslehner Alleingesellschafter von Svoboda.

Gruber und Königslehner hatten davor den oberösterreichischen Büromöbelfabrikanten Hali saniert. Bei Svoboda gelang ihnen das nicht. Auch die Investorensuche blieb vorerst erfolglos, wie es in der Mitteilung heißt. Königslehner setzt seine Hoffnung nun auf das Sanierungsverfahren. "Ich bin überzeugt, dass es gelingt, Svoboda wieder auf Erfolgskurs zu bringen und auch Investorengespräche erfolgreich abzuschließen", wird er zitiert.

Mitarbeiter vorsorglich beim AMS angemeldet

Das St. Pöltner Unternehmen wurde 1911 von Rudolf Svoboda als Handwerksbetrieb gegründet. Bis heute hat sich das Unternehmen zu einem der vier größten österreichischen Büromöbelhersteller entwickelt. Zuletzt, im Geschäftsjahr 2015/16, setzte Svoboda etwas über 22 Mio. Euro um, die beiden Jahre davor waren es jeweils mehr als 25 Mio. Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) belief sich laut Firmenbuch 2015/16 auf 1,28 Mio. Euro. Jetzt wartet das Unternehmen auf die Entscheidung des Gerichts. Die 105 Mitarbeiter sind noch angestellt, sie wurden lediglich vorsorglich beim AMS angemeldet, wie es zur APA hieß.