Der Honda Civic hat im Lauf der Jahre seiner Bauzeit eine höchst divergente Karriere hingelegt. Vom Kleinwagen am Beginn - das war Anfang der Siebziger Jahre - zu einem der ersten ernsthaften Golf-Konkurrenten aus Fernost in den Achtzigern, der als Gebrauchter gerne zum Tuning-Objekt missbraucht wurde, und schließlich zu einem spacing Stylingprodukt.

Jetzt, in der kürzlich auf den Markt gekommenen zehnten Generation, haben die Honda-Designer ihren ein wenig gewöhnungsbedürftigen Kreativdrang beim Civic noch ungehemmter als beim Vorgänger ausleben dürfen. Was allerdings großteils dem Unterfangen "Weltauto" geschuldet ist - der übrigens in England gebaute Honda sieht von Tokio bis Los Angeles überall gleich aus.

Ob der auffällige Auftritt des neuen Civic, der noch durch dicke Schürzen und angetäuschte Lufteinlässe unterstrichen wird, auch in Österreich ankommt, bleibt abzuwarten. Aber: Der Civic Nummer zehn hat auch ein prominentes Längenwachstum hingelegt - er sprengt mit gut viereinhalb Metern fast die Hackordnung in der Kompaktklasse.

© Hersteller

Innen geht es demzufolge recht großzügig zu. Vor allem auch deshalb, weil der Tank nicht mehr unter den Vordersitzen (sondern hinten) installiert ist. Man sitzt sportlich tief, genießt im Fond gerade genug Bein- und Kopffreiheit, und der Kofferraum darf sich mit bis zu 1.267 Liter Volumen rühmen, einer der klassengrößten zu sein.

Das Armaturenbrett ist direkt schlicht gehalten, freilich sind alle Anzeigen wie Tacho und der mittige Drehzahlmesser digital gehalten; der Touchscreen für sämtliche Infotainment- und Assistenzanzeigen reagiert überaus sensibel - zufällig an falscher Stelle angekommen, wird man gleich in ein anderes Programm dirigiert. Zum Glück sind einige Fahrhilfefunktionen wie etwa der Spurhalteassistent ganz altmodisch über Schalter zu bedienen.

Bei den Motoren gibt sich Honda nach wie vor einfallsreich: Das von uns gefahrene Einstiegsmodell verfügt über einen Turbobenzinmotor mit variabler Ventilsteuerung und direkter Kraftstoffeinspritzung. So bringt es der Einliter-Dreizylinder auf gar nicht fade 129 PS.

© Hersteller

Der kleine Motor schiebt den Civic recht schwungvoll an und klingt dabei beinahe wie ein Großer. Das manuelle Sechsganggetriebe lässt sich recht ordentlich schalten, dennoch landet man schneller im Drehzahlbegrenzer, als einem lieb ist. Kurventechnisch kommt der Civic so gut wie nie in Verlegenheit. Das liegt am soliden Fahrwerk (jetzt mit Mehrlenkerachse hinten) und daran, dass die 129 Pferdestärken keine wilden Renngäule sind.

Daten

Honda Civic 1.0 VTEC Turbo

Preis: € 22.490,- (Comfort)

Motor: 3 Zylinder, Turbobenziner, 988 ccm

Leistung: 129 PS (95 kW)

Spitze: 200 km/h

0-100: 10,8 Sek.

Verbrauch: 6,9 l/100 km

Emission: 160 g CO2/km

Fazit: Exaltiertes Design trifft alte Honda-Tugenden wie mondäne Motorentechnik, solides Fahrwerk und exaktes Getriebe.