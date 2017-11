Die einen warten Jahre zu, bis sie sich das Ja-Wort geben, die anderen können gar nicht schnell genug vor den Traualtar treten. Wann aber ist wirklich der beste Zeitpunkt zum Heiraten? US-Forscher geben eine Antwort auf diese Frage.

Im Prinzip muss jedes Paar für sich entscheiden, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um einander das Ja-Wort zu geben. Soweit man diesen Schritt überhaupt machen will. Eine höchst individuelle Sache also. Dennoch kann man, wenn man so will, eine Empfehlung aussprechen. Denn wie Forscher der Emroy University herausgefunden haben, besteht ein Zusammenhang zwischen der Zeit, die man bis zur Hochzeit verstreichen lässt, und dem Scheidungsrisiko.

© iStockphoto.com

Für ihre Untersuchung befragten die Forscher laut "businessinsider.de" rund 3.000 Paare, die miteinander verheiratet sind oder waren, über deren Hochzeit und das darauf folgende Eheleben. Dabei zeigte sich: Bei Paaren, die zwei Jahre zuwarteten, bis sie den Bund der Ehe eingingen, war die Scheidungswahrscheinlichkeit im Vergleich zu Paaren, die schon nach einem Jahr heirateten, um 20 Prozent niedriger. Bei jenen, die drei Jahre zuwarteten, war das Risiko sogar um 50 Prozent geringer.

Es zahlt sich also aus, ein bisschen zu warten, bevor man einander die ewige Liebe schwört. Wobei es natürlich immer Ausnahmen gibt. So auch in der oben beschriebenen Studie. Abgesehen davon ist eine Beziehung natürlich niemals ein Selbstläufer. Wie Sie den Partner fürs Leben finden und dazu beitragen können, dass die Liebe über Jahre hinweg erhalten bleibt, lesen Sie in den folgenden Beiträgen.

Mehr zum Thema

Die 5 Phasen der Liebe

So verbessern Sie Ihre Partnerschaft

Das Geheimnis der Liebe

4 Wege zu einer gesunden Beziehung