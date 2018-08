Außenministerin Karin Kneissl heiratet am 18. September ihren Lebensgefährten Wolfgang Meilinger. Der Ort der Trauung wurde aber kurzfristig verschoben.

Nach Verteidigungsminister Mario Kunasek tritt mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) nun schon das zweite Regierungsmitglied binnen zwei Monaten in der Südsteiermark vor den Traualtar. Kneissl (53) wird am 18. August ihren Lebensgefährten, den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger (54), heiraten.

Die Hochzeit sollte eigentlich im Schloss Gamlitz stattfinden. Laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" sollte die Zeremonie kurz sein, da sie sonst mit einer weiteren Hochzeit im Schloss Gamlitz - einer beliebten und romantischen Heirats-Location, noch dazu am "magischen Datum" 18.8.2018 - kollidieren würde. An diesem Tage gibt es insgesamt acht Hochzeiten in Gamlitz, die von vier Standesbeamten betreut werden.

Location wurde kurzfristig geändert

Am Nachmittag gab das Ministerum schließlich in einer Aussendung bekannt, dass Karin Kneissl nicht im südsteirischen Schloss Gamlitz heiraten wird. Wo die Hochzeit stattdessen stattfinden wird, wurde allerdings auch nicht bekanntgegeben.

» Die Steiermark hat glücklicherweise viele stimmungsvolle Orte, um den schönsten Tag im Leben feiern zu können «

"Nachdem ich erst aus den Medien erfahren habe, dass ein anderes Paar fast zeitgleich seine Hochzeitsfeier im Schloss Gamlitz geplant hat, haben wir uns spontan entschieden, unseren Trauungsort zu verlegen. Es wird aber jedenfalls ein Ort in der Steiermark sein", teilte Kneissl mit. "Die Steiermark hat glücklicherweise viele stimmungsvolle Orte, um den schönsten Tag im Leben feiern zu können", freute sich Kneissl auf ihre bevorstehende Hochzeit.