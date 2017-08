In den letzten Jahren entwickelt sich ein sympathischer Gegentrend zu den dürren Size-Zero-Knochengerüsten auf den Laufstegen: Die "Curvy Supermodels". In der Castingshow mit demselben Namen holte sich die 24-jährige Hanna den Sieg.

Am Montagabend flimmerte auf RTL II das Finale der 2. Staffel von "Curvy Supermodel" über die Bildschirme. Mit Anastasiya (18), Endurance (20), Hanna (24), Julia (26) und Rahma (33) waren noch fünf Mädels im Rennen um den Sieg. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Carlo Castro und Peyman Amin hatten die Qual der Wahl.

© RTL II - Magdalena Possert Hanna beim Shooting mit einem Male Model

Letztlich setzte sich die kurvige Kölnerin Hanna gegen ihre Konkurrentinnen durch und ergatterte damit einen Modelvertrag bei Peyman Amins Agentur Pers Management.

"Hanna hat gewonnen, weil sie das Gesamtpaket mitbringt. Hanna hat alles was es braucht ein 'Curvy Supermodel' zu sein. Die anderen waren auch gut, aber Hanna war die Beste", brachte es Peyman, der vor Jahren schon bei Heidi Klums "Germany's next Topmodel" in der Jury saß, auf den Punkt.

Beautiful Hanna hat gewonnen! Sie ist unser Curvy Supermodel 2017! #welldone #girl #curvysupermodel @curvysupermodel @angelina.kirsch @carloacastro @peyman1amin @hannawilperath Ein Beitrag geteilt von Jana Ina Zarrella (@janainazarrella) am 28. Aug 2017 um 13:25 Uhr