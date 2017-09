Kurt Russell und Goldie Hawn gehören zu jenen wenigen Hollywood-Traumpaaren, deren Liebe unerschütterlich zu sein schien. Umso überraschender kommt nun das Gerücht, dass die beiden Schauspieler nach über 30 Jahren wilder Ehe über eine Trennung nachdenken sollen.

Wie "Radar Online" unter Berufung auf einen Insider berichtet, soll die große Leidenschaft zwischen Goldie Hawn und Kurt Russell inzwischen deutlich erkaltet sein. "Ihre Beziehung war oft impulsiv, und sie haben darüber nachgedacht, sich zu trennen", heißt es. Eigentlich kaum zu glauben, sah man sie doch erst im Mai knutschend auf dem Walk of Fame, wo beide einen Stern bekamen.

© REUTERS/Mario Anzuoni Goldie und Kurt im Mai 2017 am Walk of Fame

Das Paar, das kürzlich ein neues Haus in Los Angeles bezogen hat, soll beschlossen haben, sich zumindest räumlich zu trennten. "In ihrem Alter haben sie beschlossen, dass es mehr Sinn macht, zusammen zu bleiben, solange jeder seinen eigenen Raum hat", meint der Insider. Goldie und Kurt haben anscheinend seperate Schlaf- und Badezimmer, Küche, Ess- und Wohnzimmer teilen sie sich.

© imago/United Archives Goldie und Kurt in "Overboard" - seit Jahrzehnten sind sie ein Paar

Trotz der räumlichen Trennung soll es jedoch immer wieder zu Streitigkeiten kommen, behauptet der Insider. "Freunde fürchten, dass Kurt und Goldie sich doch noch für eine endgültige Trennung entscheiden - selbst nach all diesen Jahren zusammen", meint er. Dazu zählte er - nicht unübliche - Probleme des Paares auf, so solle Kurt etwa genervt sein, wenn Goldie in seinem Bereich Änderungen vornehme oder sauber mache.

© www.PPS.at Goldie und Kurt radeln durch Los Angeles

Nach "unüberbrückbaren Differenzen" klingt das aber nicht wirklich. Eher nach gewöhnlichen Problemen, die die meisten Paare in einer langjährigen Beziehung plagen. Der Romantiker in uns geht also davon aus, dass die beiden sich doch nochmal zusammenraufen.