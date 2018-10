Nachdem ihre Beziehung zu „Glee“-Darsteller Chord Overstreet (29) im Mai zu Ende ging, wurde die Schauspielerin Emma Watson nun mit dem millionenschweren Firmen-Boss Brendan Wallace beim Liebesurlaub in Mexiko gesichtet.

In einem Restaurant sollen sich Emma Watson und der Unternehmer bei Cocktails gemütlich gemacht haben. Sie plauderten und küssten sich immer wieder, so die englische News-Website „Daily Mail“ (hier sind auch die Bilder zu sehen).



Wer ist ihr neuer Freund?

Brendan Wallace ist Ende 30 und ein millionenschwerer US-Investor und Mitbegründer der Investmentfirma Fifth Wall mit Sitz in Los Angeles. Der smarte Tech-Millionär hat die engagierte Feministin offenbar sofort in seinen Bann gezogen. Der sportliche Brenda Wallace stammt aus New York, studierte an der Princeton Universität und startete seine Karriere als Investment-Banker bei Goldman Sachs.

Es ist nicht das erste mal, dass Emma Watson mit einem erfolgreichen Tech-Manager liiert ist: zwei Jahre lang wurde sie an der Seite von William Knight gesehen.

Wird es bald öffentlich?

Offiziell bestätigt haben Watson und Wallace ihre Beziehung bisher übrigens nicht. Und es ist fraglich, ob die 28-Jährige überhaupt an die Öffentlichkeit geht, denn bislang hielt Emma Watson ihre Liebesbeziehungen stets im privaten.