Die Natur erwacht – mit den ersten Frühlingsboten starten auch die österreichischen Nationalparks in die Frühlingssaison und locken mit einem vielseitigen Programm. Die Aktivitäten reichen dabei von geführten Touren über Foto und Vogelstimmen Workshops bis hin zu Ausstellungen. Hier die Highlights im Frühjahr:

NATIONALPARK THAYATAL

Grenz.Erfahrung

Ein Nationalpark-Ranger führt Sie bei dieser intensiven Tour durch die Geschichte und die Wildnis des Thayatals entlang der Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Vorbei an den interessantesten Naturräumen des Nationalparks und den imposanten Gesteinsformationen des Einsiedlerfelsens geht es durch die erfrischende Thaya auf die tschechische Seite des Nationalparks. Begleitet wird diese Wanderung von vielen Erzählungen zur Lokalgeschichte, der Entstehung des Tales, der vielfältigen Natur und von kurzen Texten verschiedener Dichter und Naturphilosophen.

Sonntag, 10. Juni 2018, 9 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Thayabrücke

Dauer ca. je 4 Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 10,-. Trittsicherheit und gutes Schuhwerk werden vorausgesetzt!

© Nationalparks Thayatal / Ch. Übl

Der Zauber der Walpurgisnacht

Zahlreiche Mythen und Geschichten ranken sich um die Nacht vor dem 1. Mai. In der Walpurgisnacht versammelten sich Frauen an abgelegenen Orten zu ausgelassenen Festen. Die Zeit der Hexen ist zwar vorbei, der Zauber der Natur ist aber immer noch vorhanden.

Nach einem Rundgang um die Ruine Kaja mit besonderem Augenmerk auf Heil- und Giftpflanzen, erwartet die Teilnehmer ein großes Lagerfeuer im Hof der Ruine. Nationalpark-Ranger und Kräuterexpertin führen durch die Burg, weihen Sie ein in die Kunst des Räucherns und präsentieren altes Wissen über die dunkle Seite der Kräuterkunde.

Montag, 30. April 2018, 18 Uhr, Treffpunkt: Ruine Kaja

Dauer ca. je 4 Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 10,- (inklusive Eintritt Ruine Kaja). Anmeldung bis Sonntag, 29. April 2018 .

© Nationalparks Thayatal

NATIONALPARK GESÄUSE

Foto Workshop mit Arnd Ötting

Arnd Ötting, Werbefotograf aus Wien, gibt ein Gastspiel im Gesäuse. Als Werbeprofi kennt er alle Tipps und Tricks der Porträtfotografie. Lichtführung, available light, Kommunikation mit dem Model, die Wahl der richtigen Location, digitale Nachbearbeitung und vieles mehr. Und das alles gibt er in seinem Workshop weiter.



Samstag, 28. April bis 29. April 2018, jeweils 9 – 17 Uhr, Treffpunkt: Naturhotel Schloss Kassegg, St. Gallen

Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 175,-. Anmeldung bis 21. April 2018. Mindestens 6 und maximal 12 Teilnehmer.

© Nationalpark Gesäuse / Arnd Götting

NATIONALPARK KALKALPEN

Birkhahnbalz auf Bergeshöhen

Die Frühlingsgefühle machen auch vor unseren gefiederten Gefährten nicht halt. Besonders toll treiben es die verliebten Birkhähne oben im Sengsengebirge. Ihr aufgeblasenes Imponiergehabe wie Luftsprünge, kullernde und rodelnde Laute ist dabei besonders beeindruckend und gewiss ein unvergessliches Erlebnis.

Samstag, 21. April bis 08. Mai 2018, Treffpunkt: wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.

Information & Anmeldung: Birkhahnbalz in Villa Sonnwend National Park Lodge, Tel + 43 (0) 75 62/205 92

© ¿ Franz Sieghartsleitner

Mit dem Ranger am Wildnistrail Buchensteig

Der Wildnistrail bietet die Möglichkeit in Begleitung von kundigen Rangern die Sinneseindrücke und Erdung zu erleben, die der Nationalpark-Wald um diese Zeit bereithält. Beim Streifen unter dem zartgrünen Kronendach liegen die Düfte von Waldboden, Mondviolen oder Bärlauch in der Luft. Dabei kann man der Vielfalt an Bäumen, Frühlingsblühern, Amphibien und Vögeln zusehen, wie sie sich zu einer farbenfrohen Symphonie entfalten.

Samstag, 05. Mai 2018, Treffpunkt: wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.

Dauer ca. je 4 Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 12,- für Schüler € 8,- und für Familien €24,- . Anmeldung erforderlich.

© ¿ Sieghartsleitner

NATIONALPARK NEUSIEDLER SEE – SEEWINKEL

Pannonian BirdExperience 2018

Bereits zum neunten Mal begeistert die BirdExperience mit ihrem vielschichtigen Programm rund um das Thema „Vögel“. An den Exkursionen, Workshops, Vorträge und Infoständen erfreuen sich erfahrene Ornithologen genauso wie absolute Laien, engagierte Naturschützer und naturinteressierte Hobby-Fotografen.

Freitag, 13. April – 22. April, Nationalpark Infozentrum in Illmitz

Eintritt zur Messe im Nationalpark-Infozentrum ist kostenlos.

© Nationalpark Neusiedlersee

„Wer singt denn da?“

Was wäre die Vogelwelt ohne das Zwitschern, Trällern und Schnattern? Vögel sind oft schon von weitem anhand ihrer Rufe und Gesänge erkennbar. Doch die richtige Bestimmung will gelernt und geübt sein. Dieser zweiteilige Workshop mit Vortrag am Samstag, 21. April und Exkursion am Sonntagmorgen, 22. April bietet ein „Einhorchen“ in die Welt der Rufe und Gesänge.

Samstag, 21. April sowie 22. April 2018, NP-Informationszentrum, Illmitz

Dauer ca. je Session 2-3 Stunden. Die Teilnahme kostet € 25,-. Anmeldung erforderlich.

Fledermäuse - von Mausohren und Hufeisennasen

Ein einleitender Vortrag bietet die Gelegenheit, diese oft unbeachteten Säugetiere kennen zu lernen. Neben spannenden Details aus dem Leben der Fledermäuse wird auch auf deren Gefährdung und mögliche Schutzmaßnahmen eingegangen. Der Vortrag endet mit einer gemeinsamen Exkursion mit Ultraschall-Detektoren.

Mittwoch, 18. April 2018 19 Uhr, Treffpunkt: Gasthaus Weinzettl, Apetlon

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich.



NATIONALPARK HOHE TAUERN

Wandern: Am Puls der Wildtiere

Reizvolle Wanderungen machen das Frühlingserwachen im Nationalpark direkt erlebbar. Speziell die Wildtiere suchen in den schneefreien, tiefer gelegenen Bereichen nun die ersten, saftigen Gräser und sind dabei mit Fernglas und Spektiv leicht zu erspähen - ohne weite Wege.

Freitag, 25. Mai sowie 08. Juni 2018 und 22. Juni 2018, 9 Uhr, Treffpunkt: Kals am Großglockner in Tirol

Dauer ca. je 4 Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 15,-, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Studierende, Lehrlinge € 9,-. Anmeldung erforderlich.

© Nationalpark Hohe Tauern / Gruber

Wandern: Wasser mit allen Sinnen

Die imposanten Wasserfälle haben auch mit ihrer nun noch geringen Wasserführung ihren speziellen Reiz – Kolke (kleine, wassergefüllte Vertiefungen), die bei den sommerlichen Wassermassen durch die Gletscherschmelze nicht sichtbar sind, zeigen sich und so mancher Lawinenkegel ist Zeuge der winterlichen Gefahren im Hochgebirge. (Tipp: Umbalfälle, Krimmler Wasserfälle, Groppensteinschlucht)

Dienstag, 29. Mai sowie 12. Juni und 26. Juni 2018, 9 Uhr, Treffpunkt: St. Jakob im Defereggental in Tirol

Dauer ca. je 4 Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 15,-, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Studierende, Lehrlinge € 9,-. Anmeldung erforderlich.

NATIONALPARK DONAU-AUEN

Frühling im Reich der Frösche und Kröten - gefährdete Tiere mit Doppelleben (Familienwanderung)

Vom gemeinsamen Urahn bis zum Schwangerschaftsnachweis, vom Rausch bis zur Gelse - was haben Amphibien mit uns zu tun? Nach einem ersten Eintauchen ins Thema im schlossORTH Nationalpark-Zentrum geht es den Fadenbach entlang. Ziel ist der Amphibienzaun an der Orther Uferstraße, um dort zum Schutz der gefährdeten Amphibien aktiv Hand anzulegen, diverse Arten erkennen zu lernen und alles über Ansprüche, Gefährdung und Schutz dieser Tiergruppe zu erfahren.

© Nationalpark Donau-Auen / Baumgartner

Samstag, 31. März 2018, 8 Uhr, Treffpunkt: Orth/Donau

Dauer ca. je 3 Stunden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene € 12,50, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Studierende, Lehrlinge € 8 .

„Donau-Kammmolch – Im Reich der gefährdeten Wasserdrachen“ –

Eine Präsentation im Aussichtsturm des schlossORTH Nationalpark-Zentrums stellt den Donau-Kammmolch in den Mittelpunkt. Diese bedrohte Amphibienart, ihre Biologie und Bedürfnisse sowie Gefährdungsfaktoren und Schutzmaßnahmen werden vorgestellt. Anschauliche Tafeln und interaktive Stationen für Kinder kommen zum Einsatz, auch Filme und Hörbeispiele zu den Amphibien wird es in der Ausstellung geben und auf den Molch in Sprichwörtern und Sagen wird ebenfalls eingegangen. Ab dem 22. April dann ist die Ausstellung zum Donau-Kammmolch täglich zu den Öffnungszeiten des Nationalpark-Zentrums zu besichtigen und im Eintritt inkludiert.

Eröffnung der Ausstellung am 22. April.

Eintrittspreise schlossORTH: Erwachsene € 11,-, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Studierende und Lehrlinge € 6,-, Senioren € 9,-, Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) € 23.

© Nationalpark Donau-Auen, Grotenloch