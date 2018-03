Wie geht es mit der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich weiter?

Die Debatte über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt ganz Europa. In der Schweiz haben sich jüngst 72 Prozent gegen eine Abschaffung der Gebühren ausgesprochen -Jubel über dieses Ergebnis zeigten aber nur Generaldirektoren benachbarter öffentlich-rechtlicher Anstalten, wohl in der Hoffnung auf eine Verschnaufpause. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand gab sich demonstrativ demütig und kündigte einen Sparkurs an. In Dänemark wird demnächst auf Finanzierung aus Steuern umgestellt. Das bedeutet Einsparungen, wahrscheinlich auch verstärkte Einflussnahme durch die Politik.



In Österreich ist aus derzeitiger Sicht beides möglich. Die FPÖ geht den ORF hart an und fordert das Aus für die "Zwangsgebühren", wie sie es seit Jahren liebevoll ausdrückt, die ÖVP legt sich noch nicht fest. Und jetzt? Der Anflug einer Debatte über Sinn und Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist nach zwei TV-Diskussionen -beide Male mit einem eher verstimmt wirkenden ORF-Chef Alexander Wrabetz in der Hauptrolle - wieder verebbt. Man wartet anscheinend. Auf die seit Monaten angekündigte Medien-Enquete, die nach jüngsten Aussagen von Medienminister Gernot Blümel noch "vor dem Sommer" stattfinden soll. Auf neuerliche Angriffe durch die FPÖ? Schönes Wetter?

Einigkeit herrscht offenbar darüber, dass der ORF seine Verdienste aktiver präsentieren und das Gespräch mit dem Publikum suchen sollte. Das hat Wrabetz mehrfach gesagt, auch Redakteurssprecher Dieter Bornemann sprach jüngst davon, dass man offensiver auf die Leute zugehen und sich erklären müsse. Und darüber, dass eine neue Fehlerkultur angebracht sei, zumindest gab es während des Tiroler Landtagswahlkampfs ein kurzes Zeitfenster, in dem das so gesehen wurde. (Möglicherweise hat es sich durch die viel beachtete Entschuldigung Heinz-Christian Straches bei Armin Wolf, Stichwort "Satire-Posting", seitdem wieder geschlossen)

Diverse Umfragen, wonach die Seherschaft verstimmt ist, lassen sich nicht einfach ignorieren. Eine Volksabstimmung in Österreich würde derzeit wohl zu Ungunsten der Gebührenfinanzierung ausgehen. Einzige Chance also, wenn man sich nicht der Gnade der Politik ausliefern will: reden, reden, reden. Vorurteile aus dem Weg räumen. Runter auf Augenhöhe. Aber wie soll das geschehen, und wann? Und wer und wie und überhaupt? So viele Fragen auf einmal. Im Zweifelsfall könnte es eventuell eine gute Idee sein, ein bisschen zu warten.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gasteiger.anna@news.at