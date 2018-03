Schnee zu Ostern kommt immer wieder vor, heuer soll es zumindest in den tiefer gelegenen Tälern zu warm dafür sein: Das wechselhafte Wetter setzt sich laut Meteorologen aber auch am Osterwochenende fort.

Ein Tiefdruckeinfluss sorgt für ein Auf und Ab bei den Temperaturen, von kräftigem Regen bis hin zu Südföhn mit zeitweiligem Sonnenschein ist alles dabei, wie der österreichische Wetterdienst Ubimet in einer Aussendung mitteilt. In den Mittelgebirgslagen soll Schnee vorübergehend ein Thema sein. Erst am Ostermontag deute sich landesweit ruhigeres Wetter an.

Nordosten: Bis zu 18 Grad am Karsamstag

Nach aktuellem Stand liegt am Karsamstag ein Tief zunächst über Oberitalien und verlagert sich im Tagesverlauf Richtung Tschechien. So bleiben die Wolken im Westen und Süden dicht. Es werden maximal 4 bis 12 Grad erwartet und man muss wiederholt mit Regen rechnen. In Osttirol und Kärnten können die Regenschauer laut Meteorologen phasenweise auch kräftig ausfallen. Nach Norden und Osten zu schaut es anders aus. "Bis zum Nachmittag bleibt es hier noch weitgehend trocken, die föhnige Südströmung hält an und mit vorübergehendem Sonnenschein erwarten wir noch einmal Temperaturen bis zu 18 Grad", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Im Laufe des Nachmittags kommen aber auch hier teils kräftige Schauer auf.

Nasser und windiger Ostersonntag

Am Ostersonntag zieht das Tief über Polen zum Baltikum ab, entsprechend liegt der Alpenraum auf dessen Rückseite in einer kühlen und windigen Nordwestströmung. Am Vormittag halten sich noch viele Wolken und von Vorarlberg bis nach Niederösterreich regnet es auch zeitweise. Im Mühl- und Waldviertel kann es vorübergehend sogar bis auf etwa 600 Meter herab schneien, sonst liegt die Schneefallgrenze etwa bei 1000 Meter. Zum Nachmittag hin gehen im Nordstau der Alpen letzte Schauer nieder, im Flach- und Hügelland trocknet es hingegen weitgehend ab.

"Wenn möglich macht es hier also durchaus Sinn die Suche der Ostereier auf die zweite Tageshälfte zu verlegen“, sagt Spatzierer. Wetterbegünstigt zeige sich der Süden, hier lockern die Wolken im Tagesverlauf auf und es bleibe überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 10 Grad, im Süden bei bis zu 14 Grad.

Freundlicher Wochenstart

Am Ostermontag halten sich am Morgen zwar noch einige Restwolken und im Nordosten ziehen auch letzte schwache Schauer ab, tagsüber zeigt sich aber doch im ganzen Land recht häufig die Sonne. Erst am Nachmittag kommen im Westen wieder vermehrt kompakte Wolkenfelder auf. Dazu bewegen sich die Temperaturen zwischen 7 und 16 Grad und damit im jahreszeitlichen Durchschnitt.