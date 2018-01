Nicht alle Lebensmittel sind zum erneuten Aufwärmen im Kochtopf oder in der Mikrowelle geeignet. Manche könnten sogar giftig sein.

Wer kennt das nicht? Vom letzten Essen ist noch etwas übriggeblieben, kann man doch sicher morgen noch essen. Kann man wirklich?

Aus gesundheitlichen Gründen sollte man bei manchen Lebensmitteln auf ein Aufwärmen verzichten. So kann beispielsweise Spinat, wenn er nicht umgehend in den Kühlschrank wandert, giftig werden. Denn Spinat hat einen hohen Nitratgehalt. Durch schlechte Kühlung und anschließender Hitze kann sich das Nitrat in Nitrit umwandeln, das wiederum im Körper in die krebserregenden Nitrosamine umgewandelt wird.

Welche weiteren Lebensmitteln sich nicht für das Aufwärmen eignen, sehen Sie im Video.



© Video: News

Grundregeln für die Lagerung und das richtige Aufwärmen von Lebensmitteln:

Gerichte abkühlen lassen und dann umgehend abgedeckt in den Kühlschrank stellen.

Die Reste am nächsten Tag aufessen.

Beim Aufwärmen der Speisen muss das Gericht gut erhitzt werden. Das tötet Bakterien ab.

Den Kühlschrank regelmäßig reinigen.