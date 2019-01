Entscheidungen treffen

Wir leben in einer Zeit, in der wir von außen ständig suggeriert bekommen, wie wir zu sein haben. Wie wir uns ernähren müssen, wie hoch oder nieder unser Body-Mass-Index sein soll, wie viele Stunden am Tag wir arbeiten müssen, um als erfolgreich eingestuft zu werden. Und wie viele Stunden aber auch nicht, um nicht als Burnout-gefährdet zu gelten.

Alles Grundsätze, an denen mit Sicherheit teilweise auch etwas Wahres dran ist. Aber nur, wenn man die Möglichkeit bekommt, ganz gezielt darüber nachzudenken. Nämlich ganz individuell nachzudenken, und man, davon abgeleitet, dann für sich selbst bestimmt, was tatsächlich zu einem passt und was auch nicht. Lernen Sie, wieder mehr auf sich selbst zu hören. Und zwar nur auf sich.

So wirken Sie auch allen negativen Außeneinflüssen entgegen. Wenn Sie wieder beginnen, zu Ihrer eigenen Meinung zu stehen -mit allen Für und Wider -, wird Ihre Umwelt automatisch auch lernen, Ihnen keine fremde Meinung mehr suggerieren zu wollen.

Wenn Sie nun vor einer Entscheidung stehen: Wie gehen Sie vor? Schreiben Sie lange Pro-und Contra-Listen? Fragen Sie Ihre Familie und Freunde, was die an Ihrer Stelle täten? Das sind im Endeffekt bestimmt alles gute Lösungsansätze. Aber nun mal eben nicht Ihre eigenen.

Wenn Sie beginnen, Entscheidungen langsam und überlegt zu treffen, werden Sie die Antwort im Laufe der Zeit von sich selbst bekommen. Und das ganz ohne Außeneinflüsse. Auch wenn sie noch so gut gemeint sind.

Und falls es Ihnen dann doch zu lange dauert, machen Sie einen kleinen Test. Werfen Sie eine Münze. Eine Antwortmöglichkeit Ihrer Entscheidung bekommt die "Kopf-Seite" der Münze, die andere Möglichkeit die "Zahlen-Seite". Wenn Sie beim Werfen der Münze dann tief in sich hineinhören, bekommen Sie von ganz alleine die Antwort auf Ihren eigenen Wunsch, wie die Münze jetzt doch bitte aufkommen sollte. Und ganz egal, ob das dann auch wirklich der Fall ist. Ihr Bauchgefühl hat Ihnen die Antwort beim Aufdecken der Hand ja ohnehin schon gegeben jetzt müssen Sie nur noch handeln.

www.dr-sabine-schneider.at, facebook.com/gluecklicherleben