Auf den bisherigen Schnappschüssen der Party trug sie ein weißes Neckholder-Kleid. Nun, eine Woche nach der Hochzeit, enthüllt Sie endlich ihr wahren Kleid. Und das ist freilich aus weißer Spitze.

Rückenfrei, an den Körper geschneidert, verziert mit Blumen aus Spitze und ein meterlanger Schleier. Es ist wahlich ein "WOW"-Kleid, das Model Hailey Bieber für ihre Hochzeit gewählt ha t.Aber nicht nur die Optik, sondern auch eine Botschaft ziert das wundervolle Kleidungsstück.

Am Ende des meterlangen Schleiers prangern die Worte „till death do us part“ (dt. Bis dass der Tod uns scheidet).

Dankesworte an den Designer

Die Braut hatte das Kleid zusammen mit ihrem guten Freund, dem Designer Virgil Abloh (39), designed. Auf Instagram bedankt sie sich bei ihm: „Danke, dass du meine Vision zum Leben erweckt hast und mein Traumkleid kreiert has. Du und dein Team bei „Off-White seid unglaublich und ich werde für immer dankbar sein, dass ich deine Kreation tragen durfte."

Auch Gangster heiraten...

Und auch Ehemann Justin (25) meldet sich mit einer Reihe von Fotos von sich uns seiner Ehefrau zu Wort. Sie lassen keinen Zweifel an ihrer Liebe lassen. Dazu schreibt der Sänger: „Even thugz get married“. Zu deutsch: Auch Gangster heiraten.