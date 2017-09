Kulturminister Thomas Drozda hat heute bekannt gegeben, wer ab 2019 das Kunsthistorische Museum (KHM) führen wird. Der jetzige Direktor der Uffizien, der Deutsche Eike Schmidt, hat sich im Kandidatenrennen durchgesetzt, wie News gestern bereits berichtet hat.

Der künftige KHM-Generaldirektor Eike Schmidt wird allerdings seinen laufenden Vertrag mit den Uffizien in Florenz erfüllen. Deshalb wird der offizielle Amtsantritt im KHM nicht - wie in der Ausschreibung vorgesehen - per 1. Jänner 2019, sondern erst im Laufe des zweiten Halbjahr 2019 erfolgen, hieß es heute bei der Pressekonferenz.

Eigentlich läuft der Vertrag der derzeitigen Generaldirektorin Sabine Haag mit Ende 2018 aus. "Wie der Übergang präzise geregelt wird, werden wir mit Sabine Haag besprechen", kündigte Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) an.

"Ich kann es kaum erwarten", zeigte sich Eike Schmidt voller Tatendrang. Er könne dabei von seinen Reformerfahrungen in Italien profitieren: "Im Grunde geht es darum, ein Programm, das in die gleiche Richtung geht, weiterzuführen - in einer ganz anderen Dimension." Dass er die Spitze der Uffizien bereits nach vier Jahren wieder verlasse, sei ein durchaus gesunder Prozess. Er habe in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit viele Reformen gesetzt: "Wir haben in dieser Zeit viel mehr realisiert, als ich mir erträumt hatte." Diese Reformen könnten zum Ende seines Vertrages dann quasi als "Selbstläufer" funktionieren.

