Die Sprüche über Chuck Norris sind legendär. Doch ist an ihnen tatsächlich was dran? Mitte Juli soll der 77-Jährige zwei Herzinfarkte an einem Tag erlitten und überlebt haben.

Sprüche wie "Chuck Norris hat keine Angst vor dem Tod, sondern der Tod vor Chuck Norris" sind Kult. Kürzlich wurden sie für den Actionhelden aber offenbar zum bitteren Ernst. Wie "Radar Online" berichtet, erlitt der 77-Jährige Mitte Juli gleich zwei Herzinfarkte an einem Tag. Er musste dabei reanimiert werden, heißt es. "Es hätte die meisten Männer, die nur halb so alt sind wie Chuck, umgebracht. Aber er ist immer noch in einem unglaublich guten körperlichen Zustand", wird ein Insider zitiert.

Zusammenbruch in der Dusche

Nach dem Besuch der Martial-Arts-WM in Las Vegas übernachtete Chuck Norris zusammen mit seiner Frau Gena O'Kelley und den Kindern in einem Hotel im Örtchen Topona. Sie übernachteten dort auf dem Rückweg nach Kalifornien. Morgens um 5.30 Uhr klagte der 77-Jährige über Schmerzen in der Brust und brach in der Dusche zusammen. Ein Rettungswagen brachte den bewusstlosen Actionhelden ins 170 Kilometer entfernte Grant General Hospital von Hawthorne. Während der Fahrt hörte Chuck Norris auf zu atmen, die Sanitäter konnten ihn jedoch wiederbeleben.

© imago/ZUMA Press Chuck Norris mit seiner Frau Gena

Im Krankenhaus erlitt Chuck Norris einen weiteren Herzinfarkt. Erneut musste er mit dem Defibrilator wiederbelebt werden. Als er stabil war, wurde er ins Renown Regional Medical Center in Reno gebracht. Sein Leben soll dabei auf Messers Schneide gestanden haben, berichtet der Insider.

» Chuck Norris hatte einen Herzinfarkt. Ruhe in Frieden Herzinfarkt. «

Chuck Norris und und seine Familie schweigen zu den Vorfällen. Seine Fans haben sich dafür einen neuen Spruch ausgedacht: "Chuck Norris hatte einen Herzinfarkt. Ruhe in Frieden Herzinfarkt."