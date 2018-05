Oh lala! In Cannes konkurrieren ab heute die größten Stars um die Goldene Palme. NEWS und Mastercard, offizieller Partner der Filmfestspiele, schicken die glücklichen Gewinner der „Priceless Experience“ mit an die Croisette.

Rechtzeitig zum Beginn der 71. Internationalen Filmfestspielen von Cannes sind sie an der Côte d'Azur gelandet. Eva und Veronika Kaindl aus Salzburg sind die Gewinnerinnen der Priceless Experience von Mastercard und NEWS! Mit Limousinen Shuttle ging es erstmal ins mondäne *****Hotel „Le Majestic Barriére“ an der Promenade de la Croisette zum Verschnaufen.

© News Eva und Veronika Kaindl aus Salzburg

Hier verkehrten schon Superstars wie Leonardo DiCaprio, Mick Jagger und Gisele Bündchen, die nächsten zwei Tage und Nächte jedoch dreht alles um die beiden Schwestern. Was sie erwartet? Nebst einem exklusiven Dinner in der Altstadt auch eine Styling Session, bei der nicht nur Haare und Make-Up auf das Niveau eines waschechten Filmstars gebracht werden, die Damen werden auch von Designerin Rose Palhares in noble Roben gekleidet.

Und dann? Geht es auf beziehungsweise über den roten Teppich - unter Blitzlichtgewitter und mit all dem Glamour, der dazu gehört. Welchen Film, der auch um die berühmte goldene Palme eifert, Eva und Veronika sehen werden, bleibt noch ein Geheimnis. Die Aufregung ist jedenfalls schon groß. „ Wir lieben beide Promis und Partys und sind sehr offen und humorvoll. Nur vor dem Gang in hohen Schuhen über den Red Carpet haben wir ein wenig Angst.“

Keine Sorge - das wird schon – bien sûr !