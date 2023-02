» „Lift up your voice, lift up your voice“ — Nick Cave «

Fast ein Jahr dauert der Krieg gegen die Ukraine schon — und es sind vor allem die Kinder, die unter Terror, Zerstörung und Vertreibung leiden. Diese Kinder brauchen dringend Notunterkünfte, medizinische Versorgung und psychosoziale Betreuung. Geld dafür sammelt #bravehood mit einer internationalen Spendenkampagne.

» "No need to fight" – Garbage «

Die Idee hinter der Aktion: Kindern in und aus der Ukraine auf der Flucht durch den Verkauf von T-Shirts, Hoodies und anderen mit bekannten Songtexten bedruckten Fan-Artikeln zu helfen.

» „Lights will guide you home“ — Coldplay «

Und das Echo war enorm: Einige der bekanntesten Größen der Musik-Szene waren sofort bereit, Texte ihrer beliebtesten Songs für die Aktion #bravehood zur Verfügung zu stellen. Zu diesen Künstler:innen zählen aktuell Coldplay, The Rolling Stones, R.E.M., Nick Cave, Paul Simon, Garbage, Dolores O'Riordan von The Cranberries, Dido, Glen Hansard, Natalie Merchant und Wir sind Helden. Und die Liste wird täglich länger.

» „I’m a whisper, I’m a shadow but I’m standing up to sing“ — The Rolling Stones «

Alle Song-Texte kommen von Herzen und sind Botschaften für Hoffnung, Frieden, Einigkeit und Mut. Die damit gestaltete Kollektion gibt es vorerst bis Ende Februar auf www.supportbravehood.org online zu kaufen. Der Reinerlös geht an die UNICEF Nothilfe Ukraine.

» „We are hope despite the times“ — R.E.M. «

© Daniel Shaked Ramona Kandinger und Christian Stiegler, Initiatioren von #bravehood

Christian Stiegler und Ramona Kandinger, Initiator:innen und Leiter:innen von GUIDING LIGHT, stehen mit Leidenschaft hinter dieser Kampagne: „Eine Handvoll Menschen bei GUIDING LIGHT hatte den Wunsch, Kindern in Not zu helfen. Wir freuen uns, dass sich Künstlerinnen und Künstler von Weltformat unserer Idee angeschlossen haben. Jetzt brauchen wir die Unterstützung der Medien und der Fans, um dieser Idee zum Erfolg zu verhelfen."

Mehr Infos und Bestellmöglichkeiten sind zu finden unter: www.supportbravehood.org