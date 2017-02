So herrlich fein abgeschmeckt wie in München werden die Ingredienzien, die man zum Fabrizieren einer extravaganten Oberklasselimousine wie des Siebener-BMWs benötigt, halt nirgendwo anders so schnell. Da sind die Grundstoffe Abmessungen, Eleganz und Sportlichkeit exakt dosiert. Und der ausgefuchste bayerische Ingenieur mengt - sozusagen als Geschmacksverstärker - dem Dieselaggregat eine Prise Pfeffer in Form von vier abgasbetriebenen Turbos bei. Das Ergebnis ist à la bonne heure!

400 PS verhelfen dem BMW 750d nämlich zur prestigeträchtigen Auszeichnung "weltweit stärkster Sechszylinderdiesel".

Natürlich hat sich die Dieselkrise auch in den Köpfen der Aficionados dieser Antriebsart wie mit einem Saugnapf festgesetzt, aber diesfalls sind Bedenken - versichert das verantwortliche Motorenwerk Steyr - obsolet: Die Kombi aus Stickoxidfalle NOX-Speicherkat und Dieselabgasreinigung SCR-Katalysator sorgt für sauberes Abgas.

© BMW Group

Wir wollen uns nicht lange mit der Beweihräucherung von Karosserieform und Innenraum unseres Testwagens aufh alten. Zum Thema nur so viel: Die scharfe Linienführung des Blechkleids macht den Siebener schon im Stand schnell, die Niere bleibt optischer Magnet. Im Innenraum vermitteln Eichenfurnier und Nappaleder eine Atmosphäre wie in der Ludwig-Suite im Vier Jahreszeiten in München.

Dass man sich als Chauffeur dieser Limousine mitunter wie ein Toningenieur am Mischpult in einem Aufnahmestudio wähnt, liegt in der Natur der Sache. Mehr Assistenzsysteme zu dirigieren, geht fast nicht mehr.

Die schärfste aller Funktionen wird allerdings vom Schlüssel, der mehr einem Handy gleicht, dirigiert. Der mutiert nämlich zur Fernsteuerung, mit der man den Siebener von draußen vorwärts in Parklücken oder Garagen manövriert, die so eng sind, dass die Türen nicht mehr geöffnet werden können.

© BMW Group

Endlich den Startknopf gedrückt, und der im Sound durchaus kernige Reihensechszylinder wuchtet den rund zwei Tonnen schweren Koloss nach vorne, als wär's ein Roadster. Na ja, fast. Die massive Kraft in allen Drehzahlbereichen übertüncht das minimal verzögerte Ansprechverhalten beim Start locker und lässt die Frage nach einem Achtzylinder erst gar nicht aufkommen. Die Achtstufenautomatik sortiert die Gänge smooth, und die Luftfederung überwindet selbst böse Fahrbahnschäden, als wären sie mit Watte ausgelegt. Der grundsätzlich allradgetriebene 750d kennt so gut wie keine Traktionsprobleme, aber auf glatten Bergstraßerln kurvt er ausholend um die Kurven wie weiland der Ferstl Sepp.

Daten

BMW 750d xDrive

Preis: € 123.000,-

Motor: 6 Zylinder, Turbodiesel, 2.993 ccm

Leistung: 400 PS (294 kW)

Spitze: 250 km/h 0-100: 4,6 Sek.

Verbrauch: 9,6 l/100 km

Emission: 254 g CO2/km

Fazit: Sechs Zylinder können in diesem Diesel genauso viel wie acht, weil gleich vier Turbos für ordentlich Druck sorgen.