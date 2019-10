"Ich bin immer noch nicht tot": "Still Not Dead Yet" heißt seine Tour, die Phil Collins um die ganze Welt führt. Ein bezeichnender Titel. Vor allem weil er es bei einem Auftritt in Charlotte, North Carolina zu einem Schreckens-Moment für die Zuschauer kam.

Phil Collins stürzt mit Stuhl um

Die Musiklegende ist schon länger auf einen Gehstock angewiesen und tritt inzwischen meist im Sitzen auf. Im "Spectrum Center" von Charlotte wollte sich Collins zwischen zwei Songs auf einen Stuhl setzen, um das Schlagzeug-Solo seines Sohnes Nicholas zu genießen. Doch dieser kippte plötzlich nach hinten und er lag zunächst hilflos auf dem Rücken.

Wie das Video des US-Portal "TMZ" zeigt, schrien die Zuschauer entsetzt auf. Sofort eilten Crew-Mitglieder herbei, um Collins wieder auf die Beine zu helfen. Ob sich der "In the Air Tonight"-Sänger bei dem Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt. Ob sich der Sänger bei dem Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt.

Der Kampf mit der Gesundheit

Es ist nicht der erste Unfall für den mittlerweile körperlich schwer eingeschränkten Star: So stürzte er 2017 auf dem Weg zur Toilette so unglücklich, dass er mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden und mehrere Konzerte absagen musste.

Warum geht es Phil Collins so schlecht?

Unbestritten ist, dass der berühmte Musiker, der auf der Bühne als Spaßvogel beliebt ist, jahrzehntelang alkoholabhängig war und auch mit anderen medizinischen Problemen wie einer Notoperation an seinem Ischiasnerv 2016 zu kämpfen hatte. Seitdem ist sein Fuß taub. Nach seiner Scheidung von Ehefrau Orianne Cevey trank er erneut viel und litt unter Depressionen. Auch Collins linker Arm macht große Probleme – am Schlagzeug sitzt daher inzwischen sein 18-jähriger Sohn Nicolas.