Andreas Gabalier soll mit dem Karl-Valentin-Preis ausgezeichnet werden. Die Entscheidung zog eine Welle an Empörung nach sich. Nun ergreift FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Wort.

Der Karl-Valentin-Preis wird seit 1973 jährlich einer Persönlichkeit aus Kunst, Politik, Wissenschaft, Literatur oder Sport verliehen. Die Entscheidung der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla, dass er heuer an den "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier gehen solle, fiel bereits im November letzten Jahres. Begründet wird sie unter anderem damit, dass sich auch der deutsche Komiker und Namensgeber des Preises sein Leben lang als Volkssänger sah.

Laute Kritik gegen Entscheidung

Zudem lobt die Faschingsgesellschaft Gabaliers "Schneid", eine eigene Meinung zu haben. Damit sieht sie ihn in der Tradition Karl Valentins und dessen Zitat "Fremd ist der Fremde nur in der Fremde". Ganz und gar nicht dieser Meinung ist Sabine Rinberger, Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums. Sie stuft den "Volkssänger 2.0" als rechtspopulistisch, homophob und frauenfeindlich ein. Für sie hätte Gabalier laut "spiegel.de" rein gar nichts mit der Kunst des großen Humoristen zu tun.

© APA/Expa/Stefan Adelsberger

In etwa derselben Meinung ist der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Er spricht von einem "schockierenden Fehlgriff". Rechtsanwalt Gunter Fette, der im Auftrag der Familie Valentins dessen Nachlass verwaltet, kritisiert gegenüber "tz.de": "Es ist nicht hinzunehmen, dass Gabalier mit seinem offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen wie dem nachgestellten Hakenkreuz auf dem CD-Cover, seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Homophobie mit dem Namen Karl Valentins in Verbindung gebracht wird."

Strache meldet sich zu Wort

Diese Kritik will Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nicht unkommentiert lassen. "Allmählich zweifelt man am Verstand, aber nicht an dem von Herrn Gabalier. Das ist schon pathologischer Hass gegenüber andersdenkenden Kunstschaffenden", schreibt er auf Facebook. Und weiter: "Der Kunst ihre Freiheit. Freiheit der Kunst!"