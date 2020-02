Im Alter verändert sich unsere Körperzusammensetzung. Muskelmasse geht nach und nach verloren - Fett nimmt dabei relativ zu. Das verschlechtert u. a. unsere Stoffwechselsituation mit der möglichen Konsequenz einer erworbenen Zuckerkrankheit und ihren negativen Folgen.

Abbau von Muskelmasse

Unsere Muskelmasse erreicht ihr Maximum mit etwa 30 Jahren. Mit etwa 50 Jahren beginnt der Abbau, der mit 80 Jahren letztlich 30 bis 50 Prozent erreichen kann. Für diesen altersbedingten Verlust an Muskelmasse sind unter anderem hormonelle Veränderungen - etwa die altersbedingte Verringerung des Testosteronspiegels - sowie eine körperliche Inaktivität infolge Erkrankungen, Verletzungen und Operationen verantwortlich. Menschen ab 65 Jahren müssen sich auch eiweißreicher ernähren, um den altersbedingten Verlust der Muskelmasse geringer zu halten.

© iStockphoto.com

Kraftverlust im Alltag

In einer Gesellschaft, in der viele junge Menschen viel zu wenig körperlich aktiv sind, ist auch das physiologische Muskelmasse-Maximum deutlich geringer. Altersbedingte Abbauprozesse gehen somit von einem viel niedrigeren Ausgangsniveau aus - mit teilweise fatalen Folgen für die Gesundheit. Neben negativen Wirkungen auf den Stoffwechsel erschwert bzw. verunmöglicht der Kraftverlust im Alltag - ab einem Alter von 75 Jahren ist mit drei Prozent pro Jahr zu rechnen - tägliche Verrichtungen wie Stiegensteigen, Aufstehen aus dem Sitzen, Tragen von Einkäufen etc. und damit die Fähigkeit, den Alltag eigenständig bewältigen zu können. Auch Stürze, Verletzungen, Immobilität und Pflegebedürftigkeit können Folgen sein. Dem ist durch rechtzeitigen Aufbau von ausreichend Muskelmasse in der Jugend durch Sport und Training präventiv entgegenzuwirken.

Wichtig: Für einen Beginn ist es nie zu spät! Training ist auch im Alter sinnvoll und wirksam und führt wissenschaftlich bewiesen zu mehr Unabhängigkeit im Alltag.

Zur Person

© MedUni Wien/Kovic

Richard Crevenna ist Leiter der Uniklinik für Physikalische Medizin an der MedUni Wien. In seinem Ratgeber "Gesund bleiben" erklärt er, wie man auch Alter gesund bleiben und Zivilisationserkrankungen vermeiden kann. Manz Verlag, 23,90 Euro