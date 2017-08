Im November startet die 8. Staffel von "Austria's Next Topmodel". Statt auf Puls 4 ist die Castingshow erstmals auf ATV zu sehen. Als Host der Sendung konnte mit der 71-jährigen Eveline Hall nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern eine erfahrene Frau mit Vergangenheit:gewonnen werden. Sie passt perfekt zum Motto der Staffel: "BEaBRAND".

Für die Funktionen der Teamleader konnten die österreichische Designerin Marina Hoermanseder und das mittlerweile in den USA lebende deutsche Tattoomodel Daniel Bamdad gewonnen werden. Dieses Dreiergespann wird ab dem 2. November bei ATV auf die Suche nach "Austria's Next Topmodel" gehen.

» Ich brenne darauf meine Erfahrung weiterzugeben. «

Die 71-jährige Grand Dame Eveline Hall übernimmt den Juryvorsitz der 8. Staffel. Model, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin – in all diesen Karrieren ist die Deutsche erfolgreich. Hall stand auf der Bühne mit Größen wie Elvis Presley, eroberte als Balletttänzerin und Schauspielerin die Bühnen und Kinos der Welt, begeisterte als Sängerin und Buchautorin, lief auf Fashion Shows von Michael Michalsky und Jean Paul Gaultier. "Ich bin ein Kind der Bühne. Ich bin seit 55 Jahren unabhängig auf den Brettern der Welt unterwegs, als Tänzerin, Schauspielerin, Sängerin, Model - ich bin eine Darstellerin", sagt sie selbst über sich. Mit "Austria's Next Topmodel" ergreift sie die Chance der nachfolgenden Modelgeneration zu zeigen, dass sie konsequent ihren eigenen Weg gehen soll und es nicht reicht, schön zu sein, sondern auf Einzigartigkeit und der Entwicklung einer eigenen Marke ankommt. "Ich brenne darauf meine Erfahrung weiterzugeben", betont das Allround-Talent.

"Das weltweit erfolgreiche 'Topmodel'-Format wird mit einem Host wie Eveline Hall auf ein neues Level gehoben. Es ist der Beginn einer neuen Ära. Sie ist eine außergewöhnliche Frau, die sich über die Konventionen der Modewelt hinwegsetzen konnte und ihre Vielseitigkeit und ihr Alter zu einer Marke gemacht hat. Wir sind stolz mit Eveline Hall den ältesten 'Topmodel'-Host gewonnen zu haben, deren Erfahrungsschatz das Format und die Nachwuchsmodels bereichern wird", erklärt ATV-Geschäftsführer Thomas Gruber.

Marina Hoermanseder ist Österreichs aktuell erfolgreichste Designerin und wird in der neuen Staffel als Teamleaderin zu sehen sein. Sie weiß, wie man sich als One-Woman-Show vermarktet und eine Marke von Grund auf aufbaut. Außerdem hat sie als Designerin natürlich Erfahrung mit Models und weiß genau, worauf Auftraggeber achten.

Einzigartigkeit zeichnet das deutsche Topmodel Daniel Bamdad aus, der einst auf dem Hamburger Gänsemarkt entdeckt wurde. Heute zählt er zu den gefragtesten Male-Models. "Ich war aufgrund meines speziellen Look nie wirklich der 'Casting Typ'. Mein Look ist so extrem, dass Kunden ihn entweder wollen oder nicht". Die ganz Großen schätzen das und buchen ihn für ihre Shows. Paris, Mailand, London, New York. Er ist international unterwegs und auch er wird dem Nachwuchs zeigen, wie sie sich am besten verkaufen können. "Das Internet und die Social-Media-Kontakte spielen heutzutage eine unglaublich große Rolle in diesem Beruf", ist sich Bamdad mit allen Jury-Mitgliedern einig, getreu dem Staffel-Motto #BEaBRAND.