Im Übernahmepoker rund um die insolvente Air Berlin, mischt jetzt auch Niki Lauda an vorderster Front mit. Er will die von ihm gegründete Fly Niki zurückkaufen.

Gestern Dienstag war Formel 1-Legende Niki Lauda bei den Masseverwaltern der insolventen Air Berlin in der deutschen Hauptstadt, um sich die Finanzunterlagen der Österreich-Tochter „Niki“ anzusehen. Der zweistündige Termin, der am Nachmittag begann ist, zu seiner Zufriedenhait ausgefallen. „Air Berlin-Chef Thomas Winklemann war beim Gespräch dabei und es war vom Gefühl her sehr gut“, sagt Lauda im Gespräch mit News. „In den nächsten Wochen werde ich mit Experten die Zahlen genau prüfen und dann über ein Angebot entscheiden“. Bis 15. September müssen Übernahmeangebote für die in die pleite geflogene Air Berlin und deren Österreich-Tochter Niki auf dem Tisch des Insolvenverwalters landen und Lauda will diese Frist nützen. Und er verlangt, dass er dieselben Chancen bekommt wie die Lufthansa, die als Favorit im Übernahmepoker gilt.

Air Berlin verhandelt nach eigenen Angaben mit der Lufthansa und drei weiteren Unternehmen über einen Verkauf. Als Interessenten für Teile der Fluggesellschaft gelten neben der Lufthansa vor allem die britische Easyjet und der Ferienflieger Condor. Auch der irische Blligflieger Ryanair soll mitmischen.

Gespräche laufen an

„Es wird noch mehrere Gespräche geben“, sagt Lauda, der die Airline sie 2011 zur Gänze an Air Berlin verkauft hat. Im April 2016 hatte er ein neuerliches Engagement bei Niki noch ausgeschlossen, mittlerweile hat er seine Meinung geändert. Er wll ein „Monopol der Lufthansa in Deutschland und Österreich verhindern“, wie er bekräftigt: „Ein Monopol ist immer schlecht. Das führt unweigerlich zu weniger Wettbewerb und höheren Ticketpreisen“.

Details zum Übernahmepoker, der derzeit die Luftfahrtbranche beschäftigt und wer alles mitmischt, lesen Sie in der kommenden Printausgabe von News, Nr.35/2017.

Jetzt 2 Ausgaben NEWS kostenlos und unverbindlich lesen!* *Test endet automatisch. Hier testen ▶