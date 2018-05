Kunststoff ist ein sehr beliebtes Ausgangsmaterial für viele Einsatzbereiche. Sowohl bei Verbrauchs- und Gebrauchsgütern im privaten Bereich, als auch in der Großindustrie sind Produkte aus Plastik bzw. Kunststoff kaum noch wegzudenken. Die Gründe dafür liegen auf der Hand, denn Kunststoff ist relativ günstig, es lässt sich unter Wärmeeinwirkung in die gewünschte Form bringen und weist zusätzlich ein geringes Gewicht auf. Ein Großteil der aus Kunststoff hergestellten Artikel werden im Spritzguss-Verfahren hergestellt. Dieses wollen wir näher betrachten.

Was ist Kunststoff Spritzguss?

Diese Frage lässt sich auf den ersten Blick leicht beantworten. Beim Spritzguss Verfahren wird das Kunststoff mit einer speziellen Spritzguss Maschine auf die gewünschte Temperatur erhöht und in diesem Zustand dann über Düsen in eine Form gespritzt, die sich vollständig mit dem Material füllt. Die Ausgangsform sind oftmals Kunststoff Pellets, die in Tanks, Kunststofffässern oder per Direktleitung zur Maschine befördert werden.

Nachdem der Kunststoff in die Form gespritzt wurde, kühlt er ab und wird wieder fest, je nachdem wie das Endprodukt beschaffen sein soll. Danach lässt es sich aus der Form lösen, was in den meisten Fällen automatisiert geschieht.

Worauf ist beim Kunststoff Spritzguss zu achten?

Grundsätzlich lassen sich nahezu alle Formen über dieses Produktionsverfahren realisieren. Trotzdem gibt es einige Dinge zu beachten. Formschrägen und Radien bringen beispielsweise bei der Herstellung einige Vorteile. Durch eine Formschräge lässt sich die Reibung mit der Form reduzieren, sodass sich ein Teil leichter lösen lässt, nachdem es fertiggestellt wurde. Der Druck, der für die Lösung benötigt wird, darf somit weitaus geringer ausfallen. Das schont die Maschine und auch die Form vor Beschädigungen. Die Faustregel hier ist: Je 1 Grad Formschräge pro 25mm Hohlraumtiefe.

Teilweise müssen besonders aufwendige Spritzgussteile in zwei Durchgängen produziert und später in einem zweiten Schritt dann zusammengesetzt werden. Dies hängt jedoch vom finalen Einsatzzweck eines Produktes ab.

Das Einspritzen selbst ist ein sensibler Prozess

Der die Form füllende Kunststoff fließt deutlich besser in die Form hinein, wenn er mit weichen Ecken konfrontiert wird. Dies ist beispielsweise mit dem Verlauf eines Flusses zu vergleichen. Der Kunststoff geht in einer Form immer den Weg des geringsten Widerstandes, weshalb es vorteilhaft ist, wenn die Form mit weichen Ecken ausgestattet bzw. hergestellt ist. Die weichen Ecken unterstützen den Auswurfprozess ebenso wie die Formschrägen und tragen zu einer leichteren Verarbeitung bei. Es kommt somit zu deutlich weniger Brüchen und Verformungen.

Warum setzen viele Unternehmen auf Kunststoff?

Kunststoff ist ein universeller Ausgangsstoff für viele Produkte. Durch die nach dem Spritzguss vorhandene Oberflächengüte lässt sich Kunststoff sehr gut für medizinische Zwecke bzw. als Verpackungsmaterial für Medikamente etc. einsetzen. Doch auch im Haushalt kommen viele Kunststoffartikel wie Küchengeräte, Schüsseln, Frischhaltedosen und vieles mehr zum Einsatz. Diese Artikel wurden häufig auch im Spritzguss Verfahren hergestellt