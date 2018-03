Dreßen siegt

Wie schon in Kitzbühel sicherte sich Thomas Dreßen Platz 1. Die ÖSV-Herren wurden schwer geschlagen.

Nach Kitzbühel hat Skirennläufer Thomas Dreßen am Samstag auch die Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell gewonnen. Der Deutsche setzte sich 0,08 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz und 0,17 vor dem Norweger Aksel Lund Svindal durch. Die ÖSV-Herren wurden schwer geschlagen, Vincent Kriechmayr war als Bester nach 35 Fahrern Neunter (+0,67).

In der Disziplinwertung liegt Feuz damit vor dem finalen Rennen in Aare 60 Punkte vor Svindal, Dreßen ist in diesem Ranking bereits Dritter. Sonntag steht in Kvitfjell noch ein Super-G auf dem Programm.



Abfahrt in Kvitfjell

1. Thomas Dressen (GER)

2. Beat Feuz (SUI) + 0.08

3. Aksel Lund Svindal (NOR) + 017

4. Kjetil Jansrud (NOR) +0.27

5. Christof Innerhofer (ITA) +0.32