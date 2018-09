Ski-Star Marcel Hirscher den Werbevertrag mit seinem Hauptsponsor Raiffeisen um weitere zwei Jahre verlängert.

Der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger hatte erst im Juli entschieden, seine Karriere überhaupt fortzusetzen. "Das jetzt bedeutet, dass die Zusammenarbeit weitere zwei Jahre besteht. Ob mit oder ohne Skischuhe", betonte Marcel Hirscher. Die Unterzeichnung muss also nicht zwingend bedeuten, dass der demnächst Vater werdende, 29 Jahre alte Doppel-Olympiasieger auch noch zwei Saisonen lang Skirennen fährt.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Abgedreht ist auch ein 2019 ins Fernsehen kommender und sehr amüsanter TV-Werbespot zusammen mit Hermann Maier, bei dem es um Bauen und Wohnen geht. "Es war mehr Gaude als Arbeit", erklärte Hirscher schmunzelnd.

Kommende Woche erster Vergleich mit ÖSV-Kollegen

Der Salzburger hat bereits an die zehn hochqualitative Trainingstage in den Beinen. Kommende Woche soll voraussichtlich im Pitztal der erste Saison-Vergleich mit seinen ÖSV-Teamkollegen erfolgen. Die WM-Saison 2018/19 beginnt für die Herren am 28. Oktober mit dem Weltcup-Riesentorlauf in Sölden.