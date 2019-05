41 Länder singen beim Song Contest 2019 in Tel Aviv um den Sieg, darunter Sängerin Paenda, die für Österreich antritt. Hier sind alle Teilnehmer im Überblick.

Beim 1. Halbfinale am 14. Mai starten:

Teilnehmer 1. Halbfinale (14. Mai) Startplatz Land Künstler Song 1 Zypern Tamta "Replay" 2 Montenegro D mol "Heaven" 3 Finnland Darude "Look Away" 4 Polen Tulia "Fire Of Love (Pali sie)" 5 Slowenien Zala Kralj & Gasper Santl "Sebi" 6 Tschechien Lake Malawi "Friend of a Friend" 7 Ungarn Joci Papai "Az en apam" 8 Weißrussland Zena "Like It" 9 Serbien Nevena Bozovic "Kruna" 10 Belgien Eliot "Wake Up" 11 Gerogien Oto Nemsadze "Keep On Going" 12 Australien Kate Miller-Heidke "Zero Gravity" 13 Island Hatari "Hatrio mun sigra" 14 Estland Victor Crone "Storm" 15 Portugal Conan Osiris "Telemoveis" 16 Griechenland Katerine Duska "Better Love" 17 San Marino Serhat "Say Na Na Na"

Zypern: Tamta mit "Replay":

© Ioannis Renesis

Montenegro: D mol mit "Heaven":

© Miodrag Markovic & Isidora Mijanovic

Finnland: Darude mit "Look Away":

© Anton Suckersdorff

Polen: Tulia mit "Fire Of Love (Pali sie)":

© Grzegorz Gotebiowski

Slowenien: Zala Kralj & Gasper Santl mit "Sebi":

© Ana Santl

Tschechien: Lake Malawi mit "Friend of a Friend":

© Thomas Gal

Ungarn: Joci Papai mit "Az en apam":

© MTVA/Nikolett Kaszner

Weißrussland: Zena mit "Like It":

© BTRC

Serbien: Nevena Bozovic mit "Kruna":

© Alek Zivkovic

Belgien: Eliot mit "Wake Up":

© Wouter Struyf

Gerogien: Oto Nemsadze mit "Keep On Going":

© Giorgi Tsaava

Australien: Kate Miller-Heidke mit "Zero Gravity":

© Jo Duck

Island: Hatari mit "Hatrio mun sigra":

© Iris Dögg Einars

Estland: Victor Crone mit "Storm":

© Stina Kase

Portugal: Conan Osiris mit "Telemoveis":

© Royal Contemporary

Griechenland: Katerine Duska mit "Better Love":

© Efi Gousi

San Marino: Serhat mit "Say Na Na Na":

© Cem Talu

Beim 2. Halbfinale am 16. Mai starten:

Song Contest Teilnehmer 2. Halbfinale (16. Mai) Startplatz Land Künstler Song 1 Armenien Srbuk "Walking Out" 2 Irland Sarah McTernan "22" 3 Moldau Anna Odobescu "Stay" 4 Schweiz Luca Hänni "She Got Me" 5 Lettland Carousel "That Night" 6 Rumänien Ester Peony "On A Sunday" 7 Dänemark Leonora "Love Is Forever" 8 Schweden John Lundvik "Too Late For Love" 9 Österreich Paenda "Limits" 10 Kroatien Roko "The Dream" 11 Malta Michela "Chameleon" 12 Litauen Juri Veklenko "Run With The Lions" 13 Russland Sergey Lazarev "Scream" 14 Albanien Jonida Maliqi "Ktheju tokes" 15 Norwegen Keiino "Spirit In The Sky" 16 Niederlande Kuncan Laurence "Arcade" 17 Nordmazedonien Tamara Todevska "Proud" 18 Aserbaidschan Chingiz "Truth"

Armenien: Srbuk mit "Walking Out":

© AMPTV

Irland: Sarah McTernan mit "22":

© RTE 2019/Lili Forberg

Moldau: Anna Odobescu mit "Stay":

© Margerita Cernei

Schweiz: Luca Hänni mit "She Got Me":

© SRF/Lukas Maeder

Lettland: Carousel mit "That Night":

© Aiga Redmane

Rumänien: Ester Peony mit "On A Sunday":

© Cat Music

Dänemark: Leonora mit "Love Is Forever":

© Thomas Cato

Schweden: John Lundvik mit "Too Late For Love":

© Janne Danielsson/SVT

Österreich: Paenda mit "Limits":

© ORF

Kroatien: Roko mit "The Dream":

© Damjan Fiket/Marko Kosutic

Malta: Michela mit "Chameleon":

© Jonathan Brincat

Litauen: Jurj Veklenko mit "Run With The Lions":

© Lukas Gricius

Russland: Sergey Lazarev mit "Scream":

© Daniil Velichko

Albanien: Jonida Maliqi mit "Ktheju tokes":

© Edvina Meta

Norwegen: Keiino mit "Spirit in the Sky":

© Julia Marie Naglestad

Niederlande: Duncan Laurence mit "Arcade":

© Paul Bellaart

Nordmazeodnien: Tamara Todevska mit "Proud":

© Cedomir Popovski

Aserbaidschan: Chingiz mit "Truth":

© Alexandr Porubaymykh

Fix im Finale am 18. Mai sind:

Song Contest Finale (18. Mai) Land Künstler Song Deutschland Sisters "Sister" Frankreich Bilal Hassani "Roi" Großbritannien Michael Rice "Bigger Than Us" Israel Kobi Marimi "Home" Italien Mahmood "Soldi" Spanien Miki "La venda"

Deutschland: Sisters mit "Sister":

© NDR/Hendrik Lüders

Frankreich: Bilal Hassani mit "Roi":

© Fifou

Großbritannien: Michael Rice mit "Bigger Than Us":

© BBC/Joe Giacomet

Israel: Kobi Marimi mit "Home":

© Ronen Akerman

Italien: Mahmood mit "Soldi":

© Attilio Cusani

Spanien: Miki mit "La venda":

© Jose Irun