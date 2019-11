Die beliebtesten Shoppingcenter Wiens

38 Shoppingcenter gibt es in Wien. Doch welches ist das beliebteste? Das sagen die Wiener.

Die Shopping City Süd (SCS) ist das beliebteste Einkaufszentrum im Großraum Wien. Das ergab eine vom Linzer Market-Institut durchgeführte repräsentative Umfrage unter 1.000 Bundeshauptstädtern. Das Donauzentrum landete demnach auf Platz zwei, The Mall in Wien-Mitte auf dem dritten Stockerlplatz. Insgesamt wurden 38 Shoppingcenter in bzw. rund um Wien - darunter auch viele kleine - abgefragt.



Daraus setzt sich Wertung zusammen

Die Gesamtbewertung setzt sich aus den drei Unterkategorien "Key Performance" (Bekanntheit, Preis-Leistung, Nutzung), "Brand Drive" (Sympathie, Weiterempfehlung) und "Corporate Social Responsibility" (Verantwortung, Wichtigkeit für Österreich, Vertrauen) zusammen, erklärte Projektleiter Thomas Pargfrieder in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Rankings in den Einzelbewertungen entsprechen exakt den Platzierungen im Gesamtresultat - mit einer Ausnahme: Bei der "Key Performance" belegte nicht The Mall, sondern die Lugner City den dritten Platz. Letzteres kam in der Gesamtwertung auf Platz vier.

Die drei schlechtesten

Viele Details wollte man heute nicht verraten. Denn Market will die Studie mit allen Teilergebnissen an Player der Branche verkaufen, räumte Pargfrieder ein und nannte gleich die Kosten: 2.490 Euro. Zumindest die drei am schlechtesten bewerteten Einkaufszentren ließ sich der Projektleiter noch entlocken: der Kaufpark Vösendorf, das Großfeldzentrum und das B7 Stammersdorf.