Die Preise für Sitzplatzreservierungen der wichtigsten Fluggesellschaften im Überblick. PLUS: Welcher Sitzplatz ist für welchen Flug geeignet?

Mit dem offiziellen Beginn der Sommerferien geht nun auch der Kampf um die besten Plätze im Flugzeug los. Mehr Beinfreiheit, höherer Komfort - in jedem Flugzeug gibt es auch Sitzplätze, die besonders viel Sitzkomfort bieten.

Da diese Plätze heiß begehrt sind, sollten Urlauber rechtzeitig reservieren. In einer Recherche der Reisesuchmaschine "checkfelix.com" wurde ermittelt, bei welchen Airlines Reisende am tiefsten in die Reisekassa greifen müssen, um sich ihren bevorzugten Sitzplatz zu sichern. "Je nachdem, wo man im Flugzeug sitzen möchte, wird vor allem bei günstigen Ticket-Tarifen häufig eine extra Gebühr fällig", so John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix.

Sparfüchse fliegen mit Aer Lingus

Fluggäste von Aer Lingus mit besonderen Sitzplatzwünschen sind klar im Vorteil: Bereits ab 5 Euro pro Flugstrecke kann man bei der zweitgrößten Airline Irlands einen Standardsitz ab 30 Tage vor Abflug online reservieren. Sitzplätze mit mehr Beinfreiheit kosten bei der Airline 15 Euro. Auf Langstreckenflügen kostet die Sitzplatzreservierung je nach Strecke 20 bis 40 Euro. Passagiere der Buchungsklassen Plus und Flex müssen für die Sitzplatzreservierung keine zusätzlichen Gebühren entrichten

Auch günstig: Air Berlin, Fly Niki und Eurowings

Bei Air Berlin starten die Preise der Sitzplatzreservierung für Inlandsflüge bereits ab 8 Euro. Für Strecken innerhalb Europas ist der Wunschsitzplatz aber nicht viel teurer: Die Preise starten bei 9 Euro, können aber je nach Kategorie und Flugstrecke bis zu 49 Euro betragen. Fluggäste der Fly Niki müssen ebenfalls nicht tief in die Reisekassa greifen: Je nachdem, ob man im vorderen oder hinteren Teil der Maschine einen Sitzplatz reserviert, zahlt man auf Kurz- und Mittelstrecken zwischen 8 und 25 Euro pro Flug. Eurowings-Fluggäste mit einem Ticket des Basic Spartarifs zahlen 8 bis 12 Euro für den präferierten Sitzplatz im Flugzeug.



Austrian Airlines im Mittelfeld für Sitzplatzreservierung

Die bekannteste österreichische Fluglinie, Austrian Airlines, liegt bei den Kosten für Sitzplatzreservierungen im internationalen Vergleich durchschnittlich im Mittelfeld. Auf Europa-Flügen zahlt man je nach Ticket-Tarif zwischen 10 und 25 Euro pro Flugrichtung - auf Mittel- und Langstrecken variieren die Preise zwischen 10 und 50 Euro.

Emirates: Preislicher Spitzenreiter

Emirates-Passagiere, die mit den günstigeren Economy-Tarifen Special und Saver unterwegs sind, müssen die Sitzplatzreservierung separat bezahlen: Die Kosten hierfür hängen von der jeweiligen Flugstrecke ab. So zahlen Reisende für Flüge zwischen Dubai und Europa oder Asien pro Strecke 25 Euro für den Wunschsitzplatz. Nach Ozeanien kostet die Sitzplatzreservierung 35 Euro pro Flug. Von Dubai nach Mauritius werden beispielsweise nur 10 Euro fällig. Wer dagegen von Europa nach Australien fliegt, zahlt für seine Reservierung bis zu 120 Euro.



Sitzplatz-Tipps vom Experten

Richard Hausmann ist Senior Flugbegleiter bei Austrian Airlines. Er kennt sich an Bord aus. „Bei Flügen auf der Kurzstrecke bevorzuge ich einen Gangplatz im vorderen Bereich der Kabine, damit ich beim Aus- und Umsteigen schneller bin."

Für maximale Beinfreiheit empfiehlt Hausmann einen Platz in der Notausstiegsreihe.

Bei Langstreckenflügen lautet der Tipp: "Fensterplatz, da kann ich mich anlehnen und in Ruhe schlafen. Im Handgepäck habe ich dafür stets einen aufblasbaren Polster dabei.“

